Rezultatele loto din 25 ianuarie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 3,51 milioane de euro la categoria I

La jocul Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 17,90 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 3,51 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat aflat în joc depășește 4,14 milioane de lei (aproximativ 814.100 de euro).

În cazul jocului Joker, la categoria I, reportul ajunge la peste 49,03 milioane de lei (circa 9,62 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a este pus în joc un report de peste 223.800 de lei (mai mult de 43.900 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, reportul depășește 373.300 de lei, echivalentul a peste 73.200 de euro. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 157.700 de lei (aproximativ 30.900 de euro), iar la Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 4.800 de lei.

Premiul de 1,1 milioane de lei, câștigat la tragerea Noroc din 22 ianuarie 2026

La cea mai recentă extragere NOROC din 22 ianuarie 2026, Loteria Română a anunțat că un jucător a câștigat un premiu de categoria N+3 în valoare de 1.140.905,46 de lei.

Biletul care i-a adus această sumă considerabilă a fost jucat la o agenție din Bacău, potrivit datelor oficiale ale companiei.

Pe lângă acest mare premiu, la aceeași tragere s-a înregistrat și un câștig important la jocul JOKER, la categoria a III-a. Norocosul care a bifat acest premiu de 98.096,76 de lei a folosit aplicația mobilă AmParcat.ro pentru a juca biletul câștigător.

