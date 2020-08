Ringier România achiziționează în totalitate Imobiliare.ro și îl numește CEO pe Dan Puica (PUBLICITATE)

Ca parte a tranzactiei si conform intelegerii initiale cu fondatorii, Ringier numeste un nou CEO in persoana lui Dan Puica.

Adrian Erimescu, co-fondator si CEO al Imobiliare.ro: “A fost o experienta incredibila sa construim o super echipa si cel mai important portal de imobiliare din Romania. Suntem recunoscatori tuturor membrilor echipei si companiei Ringier.

Finalizarea tranzactiei este o veste excelenta pentru intreaga echipa si pentru toti clientii Imobiliare.ro. Compania va fi astfel in pozitia sa isi dezvolte in continuare serviciile, bazandu-se pe experienta internationala si know how-ul grupului Ringier.

Pentru toti clientii si partenerii nostri achizitia a 100% din actiuni de catre Ringier se va traduce in performante inca si mai bune ale portalului Imobiliare.ro care isi va consolida pozitia de leader adresand din ce in ce mai multe personane interesate in tranzactii cu case sau apartamente.

Dupa patru ani in care am lucrat alaturi de Ringier, pot sa-i asigur pe toti ca aceasta este cea mai buna solutie pe care eu si partenerii mei co fondatori ne-am fi putut-o imagina. Dupa 20 de ani la Imobiliare.ro a venit acum momentul sa predau acest business succesorului meu”

Robin Lingg, Head of Global Marketplaces la Ringier AG: “Fondatorii Imobiliare.ro, dimpreuna cu excelenta lor echipa, au construit un produs cu inalte performante si cu potentialul de a aduce la un cu totul alt nivel de digitalizare business-ul de imobiliare din Romania.

Cu ajutorul investitiilor noastre aditionale acceleram acest process si intarim compania. Vom crea valoare adaugata prin extragerea sinergiilor dintre Imobiliare.ro si celelate produse din portofoliul nostru din Europa, Asia si Africa.

As vrea sa le multumesc celor trei fondatori pentru increderea si imensul suport pe care ni le-au acordat in acesti ani si pentru foarte buna cooperare. Ne-am intalnit ca parteneri de afaceri si ne despartim ca prieteni.”

Pe 7 Septembrie, Dan Puica va prelua official, de la Adrian Erimescu pozitia de nou CEO al Imobiliare.ro.

Adrian va ramane in urmatoarele luni, dimpreuna cu echipa de management, alaturi de Dan in procesul de tranzitie.

Dan Puica (37) este un manager cu experienta si rezultate semnificative in sectorul marketplace-urilor digitale. A condus cu success, din pozitia de CEO, platforma de recrutare Bestjobs.eu si a fost managerul sectiunii de imobiliare a OLX Romania precum si Directorul Financiar al grupului.

Inainte de a intra in business ul digital, Dan a lucrat in domeniul finantelor pentru companii ca UTI Group si KPMG Romania.

Este licentiat al ASE Bucuresti.

Dan Puica: “Sunt onorat si foarte motivat sa ma alatur echipei Imobiliare.ro care in ultimii 20 de ani nu numai ca a construit cel mai bun portal de imobiliare din Romania dar a si contribuit esential la dezvoltarea pietii imobiliare in general. Sunt nerabator sa construiesc mai departe pe aceasta fundatie si sa contribui la consolidarea Imobiliare.ro in pozitia deja castigata de numarul 1 in business-ul digital de imobiliare in Romania. Impreuna cu o foarte experimentata echipa si cu puternicul sprijin al Ringier Group ma voi concentra pe intarirea puterii inovative a Imobiliare.ro in paralel cu focusul pe executia operationala a initiativelor care au facut din Imobiliare.ro o companie de top”

