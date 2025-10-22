Conform comunicatului oficial, Ringier România Media este singurul digital publisher internațional prezent în România. Portofoliul său include Libertatea.ro, cel mai citit site de știri din țară, precum și branduri de top în segmentul women lifestyle ca ELLE, Unica, Viva, Avantaje sau TV Mania. În plus, este un jucător activ și în zona de distribuție offline și online, prin platforma colectii.libertatea.ro.

Aderarea la CCE-R

„Parteneriatul cu Camera de Comerț Elveția-România este o continuare firească a angajamentului nostru de a sprijini companiile elvețiene active pe piața locală. Ne dorim să fim un partener real în proiectele lor din România – fie că vorbim despre vizibilitate, comunicare sau conectare cu mediul de afaceri. Ca parte a unei companii elvețiene cu o tradiție solidă în inovație și calitate, credem în puterea colaborării și în construirea de punți durabile între cele două piețe,” a declarat Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier România Media.

Beneficii reciproce

Ringier România Media va susține inițiativele CCE-R prin proiecte de comunicare și networking. Gențiana Avrigeanu, Director Executiv al CCE-R, a subliniat importanța acestei colaborări: „Ne bucurăm să avem Ringier România Media în comunitatea noastră. Este un partener valoros, care împărtășește viziunea CCE-R despre excelență și sustenabilitate.”

Perspective de viitor

Această colaborare deschide noi oportunități pentru consolidarea relațiilor economice și culturale dintre Elveția și România. Se preconizează dezvoltarea unor proiecte comune care vor evidenția cooperarea dintre companiile elvețiene și cele românești.

Ringier România Media își propune să fie un promotor activ al valorilor elvețiene – excelență, inovație și încredere – în mediul de afaceri românesc. Prin expertiza sa în domeniul media și comunicare, compania va contribui la creșterea vizibilității și la facilitarea conexiunilor între comunitățile de business elvețiană și românească.

Acest parteneriat marchează un nou capitol în evoluția Ringier România Media pe piața locală, consolidând poziția sa de lider în industria media și deschizând noi perspective de colaborare între sectorul media și cel de afaceri.

