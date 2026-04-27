Astfel, dobânzile la titlurile stat ale României pe 10 ani au urcat la 7,32%, cu 0,11% peste nivelul consemnat vineri, conform datelor consemnate de platforma TradingEconomics.com.

Astfel, țara noastră trebuie să plătească mai mult pentru funcționarea statului.

Doar dobânzile sunt 12 miliarde de euro în acest an

Reamintim, conform bugetului pe acest an România cheltuie în acest an numai pe dobânzile la împrumuturile luate o sumă de 60 de miliarde de lei, adică 12 miliarde de euro.

Suma este echivalentă cu 3% din Produsul Intern Brut (PIB), adică numai din dobânzi România depășește nivelul maxim de deficit bugetar prevăzut de tratatele europene.

Trăim pe datorie

Bugetul pe acest an prevede un deficit de 6,2% din PIB. În primele trei luni din acest an deficitul s-a ridicat la 1% din PIB, față de 2,3%, cât era anul trecut în primul trimestru.

Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României (BNR), a avertizat săptămâna trecută că România poate ajunge în situația Greciei din urmă cu 10-15 ani dacă nu reduce urgent deficitul.

Bursa de la București scădea la rândul ei luni.

