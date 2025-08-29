UPDATE, ora 17.50: Numărul echipajelor a fost majorat. Conform ISU-BF, la fața locului intervin 22 de autospeciale pentru stingerea incendiului, care se întinde pe aproximativ cinci hectare și prezintă risc de extindere către locuințele din apropiere. Traficul rămâne întrerupt pe Șoseaua de Centură, în sensul de la Splaiul Unirii către strada Abatorului.

Știrea ințială: Incidentul a avut loc recent, determinând autoritățile să ia măsuri imediate. Centrul Info Trafic a informat șoferii despre oprirea circulației pe DNCB (Centura București) în zona localității Glina, județul Ilfov.

Restrângerea traficului a fost necesară pentru a permite echipajelor de pompieri să intervină eficient. Focul a început să se extindă pe o suprafață considerabilă, iar pompierii depun eforturi pentru a preveni propagarea flăcărilor către locuințele din apropiere.

Un utilizator al grupului de Facebook „Info Trafic București și Ilfov” a raportat aglomerație în zonă, postând imagini de la fața locului. Alți participanți la trafic au menționat că vehiculele sunt redirecționate din punctul indicat de autorități.

Deși nu au fost raportate victime, autoritățile recomandă șoferilor și locuitorilor din zona Glina să evite apropierea de locul incendiului. Această măsură preventivă rămâne în vigoare până când pompierii vor reuși să controleze situația.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să ia măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor și fluidizarea traficului în zonă. La ora 16:20, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea si avertizarea populaţiei aflate pe raza localităţii Glina.

Iniţial, la faţa locului au fost trimise 14 autospeciale de stingere, însă având în vedere amploarea incendiului numărul acestora a fost suplimentat, până la 18. La ora transmiterii acestei ştiri intervenţia pompierilor este în desfăşurare.