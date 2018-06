Robbie Williams a scăpat de problemele psihice cu ajutorul injecțiilor cu testosteron

Actrița a povestit că soțul ei a aflat, pe când avea 30 de ani, că suferă de depresie, iar medicii au decis să-i aplice un tratament cu testosteron, deoarece este posibil ca boala să-i fie provocată de un nivel scăzut de hormoni masculini în organism, echivalent celui al unui bărbat de 80 de ani.

“După ce a început tratamentul cu testosteron, s-a simţit de parcă i s-a schimbat viaţa, putea face lucruri, era fericit, era motivat şi asta nu are legătură cu a avea muşchi imenşi”, a mai spus aceasta.

Cântărețul britanic în vârstă de 44 de ani, a vorbit anul acesta despre problemele psihice pe care le are. Într-un interviu pentru The Sun a dezvăluit că a fost foarte aproape de moarte de ”multe ori. ”Din fericire, și din nefericire, am tendința de a sabota totul. Am o boală care vrea să mă omoare și se află în capul meu, așadar trebuie să mă protejez împotriva ei”, a spus Robbie Williams.

Artistul a mai dezvăluit că lupta cu boala sa îl acaparează uneori și, din când în când, are nevoie de ea pentru a ajunge pe scenă. El își descirie perioada recentă drept o ”binecuvântare”.

De asemenea, într-un interviu pentru The Sunday Times Magazine, Robbie Williams a declarat că munca sa este vinovată pentru degenerarea stării luide sănătate și că îl va ucide în cele din urmă.

Mai mult, el spune că suferă de o boală misterioasă care nu îi permite să depună efort.

„Depresia circulă în familia mea. Nu știu dacă aș fi fost atât de dezechilibrat mental dacă nu aș fi fost faimos. Obții o lupă sub forma atenției publice și defectele tale se măresc și ele, în mod evident”, crede Robbie Williams… despre el însuși.