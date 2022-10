Aceasta este cea mai ridicată valoare a ROBOR în 2022, consemnată în a șaptea zi de creștere consecutivă.

Pe 1 august, ROBOR la trei luni a depășit prima dată în acest an pragul de 8% şi a atins cea mai ridicată valoare din ultimii 12 ani. De atunci, indicele a oscilat în jurul valorii de 8%. La începutul acestui an, pe 3 ianuarie, ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Câteva dintre soluțiile celor cu dificultăți în plata ratelor sunt refinanțarea, amânarea cu 9 luni a plății ratelor și trecerea de la ROBOR la IRCC.

În privința IRCC, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a avertizat că indicele va depăși valoarea de 5% la finalul acestui an. În acest moment, IRCC este 4,06%, adică aproape dublu faţă de cel din trimestrul 1, care era 2,65%. Important de menționat este însă că cine renunță la ROBOR și trece la IRCC nu va mai putea reveni la ROBOR.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a...

Viva.ro Sergiu Nicolaescu era mai mare decât ea cu 47 de ani, iar la înmormântare ea a fost criticată și numită Văduva Albă. Cum arată acum Dana Nicolaescu, văduva regizorului

Observatornews.ro Cele două electrocasnice care consumă cel mai mult curent. Înlocuirea lor poate aduce economii substanţiale

Știrileprotv.ro Momentul sfâșietor în care o mamă îi cântă copilului ei înainte ca el să moară. Băiatul a fost înjunghiat mortal VIDEO

FANATIK.RO Cinci zodii dau lovitura în luna noiembrie. Taurii sunt în culmea fericirii

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2022. Balanțelor li se potrivește energia acestei zile, mai ales invitația la discuții oneste și relaxate pe orice subiect

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm