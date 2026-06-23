Arestarea a avut loc în autogara Barcelona Nord, cea mai importantă zonă de tranzit pentru autocare din capitala Cataloniei, exact în momentul în care suspectul se pregătea să se îmbarce într-un vehicul cu destinația România.

Cum a fost deconspirat „catârul” în autogara Barcelona Nord

Bărbatul, care nu avea antecedente penale în Spania, a atras atenția agenților din cadrul Unității Brigăzii Mobile – Poliția în Transporturi. În perioada 9-10 iunie, autoritățile desfășurau un dispozitiv special de securitate organizat cu ocazia vizitei Papei Leon al XIV-lea în oraș.

În timp ce patrulau prin terminalul situat în districtul Eixample, polițiștii au observat comportamentul extrem de suspect al tânărului.

La vederea uniformelor, acesta a devenit vizibil nervos și a încercat să schimbe direcția de mers pentru a evita contactul cu forțele de ordine. Reacția sa i-a determinat pe ofițeri să îl oprească pentru legitimare și control.

În argoul poliției spaniole, suspectul este considerat un „catâr”, adică o persoană recrutată și plătită de grupări criminale organizate cu un singur scop: să transporte bunurile furate dintr-un oraș în altul sau peste granițe, pentru a le pierde urma.

Prazul de 150.000 de euro: Majoritatea dispozitivelor erau iPhone-uri

În urma percheziției bagajelor, polițiștii spanioli au descoperit cele 139 de terminale mobile, majoritatea iPhone-uri. Agentii au confirmat ulterior traseul bunurilor și au stabilit acuzațiile de furt calificat și recepționare de bunuri provenite din infracțiuni.

Cea mai mare parte a dispozitivelor fusese sustrasă cu doar câteva zile înainte, iar telefoanele urmau să fie introduse pe piața neagră din România.

Autoritățile spaniole nu au comunicat încă data exactă la care tânărul de 25 de ani intrase pe teritoriul Cataloniei sau dacă acesta a acționat singur în timpul festivalului ori a făcut parte dintr-o rețea mai largă de hoți de buzunare.

Primavera Sound, ținta favorită a rețelelor de hoți de buzunare

Investigațiile amănunțite au demonstrat că valul de furturi a avut loc în timpul Primavera Sound, un festival de muzică de calibru internațional care atrage anual sute de mii de turiști în Parc del Fòrum din Barcelona. Ediția din acest an s-a desfășurat în primul weekend din iunie, în perioada 3-5 iunie.

Aglomerările mari de la scene, neatenția participanților și starea de relaxare specifică unui astfel de eveniment transformă festivalurile mari în ținte ideale pentru rețelele specializate în furtul de tehnologie.

Poliția Națională din Spania continuă verificările pentru a încerca să identifice proprietarii de drept ai telefoanelor recuperate, în vederea returnării acestora.

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