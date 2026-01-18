Metoda clasică de skimming, la putere

Potrivit anchetatorilor americani, românul este acuzat că a încălcat mai multe prevederi ale Codului penal federal și că ar fi implicat în mai multe capete de acuzare, care prevăd pedepse de cinci, zece și doi ani de închisoare. Mandatul de arestare a fost emis de U.S. District Court, Southern District of California, echivalentul unui tribunal de primă instanță din Italia.

Anchetatorii susțin că gruparea din care ar fi făcut parte bărbatul ar fi „clonat” carduri de debit emise de guvernul american pentru persoane vulnerabile, folosite pentru acordarea de ajutoare financiare și bonuri de masă. Prin metoda numită „skimming”, datele cardurilor erau copiate, apoi folosite pentru a produce carduri false, cu ajutorul cărora erau retrași bani de la mai multe bancomate din California.

Românul căutat în Lodi, găsit la Pavia

Pentru localizarea și arestarea bărbatului au colaborat structurile de poliție din Pavia și Lodi, sub coordonarea Servizio Centrale Operativo din Roma.

Inițial, investigațiile s-au concentrat în localitatea SantAngelo Lodigiano, unde bărbatul figura cu domiciliul. Potrivit informațiilor strânse de anchetatori, acesta ar fi fost ajutat cu o locuință de sora unui prieten din copilărie. Verificările la adresa respectivă au arătat însă că românul nu mai locuia acolo de mult timp.

Prins în zori, fără să opună rezistență

Polițiștii au mutat apoi cercetările în provincia Pavia, unde au aflat că bărbatul avea o relație cu o femeie, tot de origine română, care locuiește în oraș. După ce au identificat locuința acesteia, agenții au organizat un filaj în noaptea dintre miercuri și joi.

În dimineața de 15 ianuarie, la primele ore, bărbatul a fost văzut ieșind din imobil. Atunci, polițiștii au intervenit și l-au arestat. Potrivit autorităților italiene, acesta nu a opus rezistență, iar operațiunea s-a desfășurat fără incidente. După verificările de rutină efectuate la sediul poliției din Pavia, românul a fost transferat în penitenciarul Torre del Gallo, unde se află în prezent, în așteptarea procedurilor de extrădare către Statele Unite.

Autoritățile americane urmează să stabilească pașii următori pentru aducerea acestuia în fața justiției, pentru faptele comise pe teritoriul SUA.

