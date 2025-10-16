Avea fața acoperită cu o cagulă

Românul a fost arestat miercuri, 15 octombrie, după ce a fost surprins de carabinieri în timp ce încerca să fure motorină din rezervoarele unor utilaje industriale. Incidentul a avut loc la granița dintre localitățile Vimodrone și Segrate, în provincia Milano. Proprietarul vehiculelor suferise mai multe furturi, relatează Milano Today.

Acțiunea carabinierilor a făcut parte dintr-o operațiune specială. În ultimele săptămâni, proprietarul unei cariere de piatră depusese cinci plângeri pentru furt de motorină din vehiculele sale.

Carabinierii l-au descoperit pe bărbat, care avea fața acoperită de o cagulă, când intenționa să scoată motorină.

A rănit carabinierii în încercarea de a scăpa

Când polițiștii l-au prins pe român încercând să fure motorină din rezervoarele utilajelor, acesta a încercat să scape, dar când a realizat că este încolțit i-a atacat pe agenți.

Românul a încercat să fugă, dar a fost prins și arestat după o încăierare, în timpul căreia mai mulți carabinieri au fost răniți ușor, potrivit sursei citate.

Bărbatul a fost arestat sub acuzația de tentativă de furt și rezistență la arestare.

