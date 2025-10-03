Bărbatul avea intenția de a pregăti un atentat

Conform DIICOT, între 2022 și mai 2025, bărbatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a testat în propria locuință și în împrejurimi. Anchetatorii au descoperit că suspectul s-a documentat pe internet despre fabricarea și utilizarea explozibilor, cu intenția de a pregăti un atentat.

În perioada august – 2 octombrie 2025, bărbatul a mai fabricat încă două dispozitive explozive artizanale, care au fost confiscate din locuința sa. Investigațiile au arătat că suspectul deținea materiale explozive și inflamabile destinate producerii de bombe artizanale.

În timpul percheziției domiciliare, autoritățile au găsit recipiente cu diverse substanțe și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă.

A fost radicalizat online

„Cercetările efectuate, precum şi percheziţia informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deţinute de inculpat au condus la constatarea că acesta a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă şi a deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare”, arată DIICOT.

Investigația a fost realizată în colaborare cu Serviciul Român de Informații, autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Această cooperare interinstituțională subliniază gravitatea cazului și importanța sa pentru securitatea națională.

Arestat pentru 30 de zile

Vineri, procurorii au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile. Această măsură reflectă seriozitatea acuzațiilor și potențialul pericol pe care îl reprezintă suspectul pentru societate.

Cazul ridică întrebări importante despre radicalizarea online și accesul la informații periculoase pe internet. Autoritățile române continuă să monitorizeze atent astfel de activități pentru a preveni potențiale acte de terorism și pentru a asigura siguranța cetățenilor.

