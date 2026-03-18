Incidentul a avut loc în jurul orei 20.00, când un martor a raportat prezența bărbatului pe șinele din apropierea portalului sudic al tunelului, lângă Greding.

Potrivit martorului, românul, care purta o geantă de sport, a fost văzut intrând în tunel.

Poliția Federală din Germania a intervenit de urgență și a oprit circulația feroviară pe linie.

„În jurul orei 20.30, ofițerii au localizat un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care se afla la aproximativ 80 de metri în interiorul tunelului, și l-au scos din zona periculoasă”, a transmis Inspectoratul Federal de Poliție din Nürnberg.

Geanta sport pe care o căra românul era goală. Cu ajutorul unui câine care găsește bombe, autoritățile au exclus orice pericol. La scurt timp, tunelul a fost redeschis traficului.

Ulterior, s-a constatat că bărbatul era în stare de ebrietate și încerca să ajungă pe jos la Nürnberg, după ce pierduse trenul în gara Kinding.

Românul sărbătorise în aceeași zi eliberarea din închisoare.

Poliția Federală a precizat că românul ar fi pătruns ilegal pe șine, iar asta i-a adus un nou dosar penal.

Totodată, închiderea liniei a provocat întârzieri semnificative în traficul feroviar din zonă.

