Câți bani a cheltuit în total românul, pentru o lună în Vietnam

Marius este cunoscut în mediul online pentru vacanțele pe care le face, iar recent a ales să trăiască timp de o lună în Vietnam.

Tânărul român a postat pe TikTok toate cheltuielile pe care le-a avut în timpul celor patru săptămâni și cât a plătit pentru avion, transport, cazări, mese și alte activități. Excursia acestuia a început la finalul lunii noiembrie și s-a încheiat la final de decembrie, cum a scris tânărul pe TikTok.

În total, tânărul român a cheltuit aproximativ 2059 de euro în timpul șederii în Vietnam. Marius a avut și două zboruri interne în țară, a vizitat trei orașe, a închiriat scuter, dar s-a deplasat și cu taxiul. De departe cele mai mari cheltuieli au fost pentru mese în timpul celo 30 de zile.

Care au fost cele mai mari cheltuieli pentru românul care a stat o lună în Vietnam

Cele mai mari cheltuieli pe care le-a avut românul au fost pentru cazare în cele trei orașe în care a mers. Acesta a dezvăluit pe TikTok că a stat în unele dintre cele mai cunoscute orașe din Vietnam: DaNang, Ho Chi Minh, Phu Quoc.

În total, pentru cazare a plătit 480 de euro. Potrivit postării de pe TikTok, tânărul a dat în total 420 de euro pentru mesele pe care le-a luat timp de o lună, atât în restaurante, cât și în locații de tip fast-food.

Pe locul al treilea al cheltuielilor se află diferitele activități la care a participat în timpul sejurului în Vietnam, pentru a care spune că a plătit 230 de euro. La toate acestea se mai adaugă și cheltuieli neprevăzute ce ajung la 76 de euro.

Cât l-a costat transportul pe tânărul român în Vietnam

Marius a explicat pe TikTok și cât a plătit pentru transportul în Vietnam, inclusiv pentru cursele din București și pentru cele două zboruri interne pe care le-a efectuat acolo.

Pentru zborurile din România spre Vietnam, cu două escale, tânărul a plătit 370 de euro dus și 240 de euro întors.

În Vietnam a mai zburat de două ori cu două curse interne, totalul celor două curse fiind de 67 de euro. Pentru taxiuri a plătit 120 de euro în timpul întregii luni, iar pentru un scuter pe care l-a închiriat a dat 20 de euro pentru o săptămână și alți 36 de euro din cauza unui accident în care a fost implicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE