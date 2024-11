Ionel Dulea, în vârstă de 47 de ani, a furat produse de înfrumusețare în valoare de 29.772 de euro din magazinele Boots din Hampshire pe o perioadă de cinci luni, inclusiv produse de îngrijire a pielii, cosmetice, parfumuri și produse pentru fumat.

Într-o singură spargere, pe 20 iulie, Dulea a furat o cantitate uluitoare de produse de îngrijire a pielii și flacoane de parfum dintr-un magazin din Fareham. El a recunoscut că a fost uimit de valoarea acestora, mai exact de 12.849 de euro.

Ionel Dulea a fost condamnat pentru același gen de infracțiuni în Franța, Norvegia, Germania și Spania, precum și în țara sa de origine, România, unde locuiesc soția și cei doi copii ai săi.

El a fost acum condamnat la doi ani de închisoare la Winchester Crown Court și a fost avertizat că ar putea fi expulzat.

Ionel Dulea a furat din cinci magazine Boots diferite din sudul Angliei, între 1 martie 2024 și 10 august 2024.

În unele ocazii, Ionel Dulea lucra cu alte persoane pentru a fura din magazine, dar de cele mai multe ori organiza furturile singur.

„Nu avea nicio idee cât valorau pentru că a îndesat literalmente, cu brațele, produse într-o pungă mare. Chiar nu avea nicio idee că prețurile crescuseră la proporții atât de mari. Acuzatul are acum 47 de ani și are doi copii și o soție, iar banii pe care i-a putut strânge din furturile din magazine – cel puțin jumătate din ei au fost trimiși pentru a-și întreține familia”, a precizat avocata românului

Recomandări Un posibil scenariu în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sergiy Gerasymchuk, expert ucrainean în securitate: „Numai epuizarea ambelor părți poate duce la o încetare viabilă a focului” | Interviu

Aceasta a mai spus că românul și-a pierdut locul de muncă, la o spălătorie auto, la începutul acestui an. El se afla din 2020 în Marea Britanie.

A recunoscut nouă fapte

Ionel Dulea a recunoscut comiterea a nouă infracțiuni de furt dintr-un magazin.

Judecătorul a declarat că nu există perspective realiste de reabilitare pentru Dulea, care a fost condamnat anterior pentru furt din magazine în Chichester, West Sussex, în 2020 și în Hampshire în 2021 și 2022.

Infracțiunile sale datează din 2001, când a fost trimis pentru prima dată la închisoare pentru furt în România. De atunci a avut 11 condamnări pentru 12 infracțiuni.

„În perioada de puțin peste cinci luni ați fost implicat într-o campanie de furturi din magazine. Dumneavoastră, împreună cu alții, ați fost, în esență, hoți profesioniști. Ați făcut din asta munca voastră. Valoarea totală a bunurilor furate a fost de 29.438,80 de euro”, a precizat judecătorul la proces.

Magistratul a declarat că Dulea va petrece un an în arest, urmat de un an în libertate, dar sub supraveghere.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News