Potrivit Poliției Române, acesta este suspectat că ar fi exploatat o vulnerabilitate informatică a unei instituții bancare islandeze pentru a transfera ilegal sume importante de bani.

„Persoana în cauză este cercetată de autoritățile islandeze că, în perioada 23 – 27 aprilie 2026, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda și ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro”, spun polițiștii, potrivit Agerpres.

Anchetatorii susțin că operațiunea ar fi avut loc pe parcursul a câteva zile, în luna aprilie, prin exploatarea unei breșe din sistemul informatic al băncii.

Prejudiciul estimat de autoritățile islandeze se ridică la aproximativ 400.000 de euro, iar cazul este investigat pentru fraudă informatică și spălare de bani.

Localizarea și capturarea suspectului au avut loc în urma colaborării dintre autoritățile române și cele islandeze, desfășurate în cadrul mecanismelor de cooperare polițienească internațională, inclusiv prin canalele specifice de cooperare europeană și prin Sistemul de Informații Schengen.

Bărbatul a fost găsit pe teritoriul României și reținut pentru continuarea procedurilor judiciare, în baza mandatului european de arestare. După reținere, suspectul a fost prezentat în fața instanței.

Ulterior, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în vederea extrădării către Islanda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE