Bărbatul, domiciliat în Milano, a fost identificat de o patrulă a Poliției de Frontieră din Domodossola în timpul unui control de rutină efectuat într-un tren Eurocity.

Oamenii legii au observat imediat comportamentul suspect al călătorului și au decis să îi verifice identitatea.

În urma consultării bazelor de date, polițiștii au descoperit că pe numele românului fusese emis un mandat de arestare de Tribunalul din Busto Arsizio, după ce acesta încălcase în repetate rânduri măsura arestului la domiciliu.

Potrivit autorităților italiene, bărbatul era cercetat pentru mai multe infracțiuni de furt calificat comise în ultimii ani. Inițial, el fusese plasat în arest la domiciliu, însă a fugit de mai multe ori și, într-un final, a dispărut.

Din acest motiv, judecătorul a decis înăsprirea măsurii preventive și a dispus încarcerarea sa.

Românul a fost arestat pe loc de polițiștii de frontieră și transferat la penitenciarul din Verbania, unde va rămâne la dispoziția autorităților judiciare italiene.

În Italia trăiesc aproape 2 milioane de cetățeni români.

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