Amenințări cu toporul, la Viena

Românul locuiește într-un apartament la parter, chiar vizavi de bar.

Sâmbătă seară, în jurul orei 20.00, tânărul de 25 de ani ar fi luat un topor și ar fi intrat peste clienții localului, amenințându-i cu moartea.

Alertați de martori, ofițerii de la secția de poliție Keplergasse au intervenit imediat și l-au reținut pe bărbat, iar toporul a fost confiscat, potrivit Krone.

Ce l-a înfuriat pe românul de 25 de ani

Ca explicație pentru comportamentul său, românul le-a spus polițiștilor că persoanele din localul aflat vizavi de apartamentul său fac prea mult zgomot, de luni întregi.

În plus, acestea ar fi lăsat în repetate rânduri gunoi pe pervazul ferestrei sale.

Tânărul de 25 de ani a mai susținut că ar fi fost luat în râs și batjocorit de clienții localului. Conform publicației Kurier, românul este acuzat de proferare de amenințări periculoase.

Ancheta polițiștilor este în plină desfășurare.

În urmă cu doi ani, tot la Viena, un român a fost împușcat și ucis de polițiștii austrieci, după ce i-a atacat cu un topor. Mai devreme, individul își omorâse iubita într-un apartament.