În bagajul său de mână, polițiștii au descoperit 18 parfumuri, a căror proveniență nu a putut fi justificată.

Conform poliției, bărbatul este suspectat că, în decembrie 2025, ar fi furat alte 30 de parfumuri, în valoare de 4.500 de euro, din același magazin din aeroport. „Ancheta poliției a relevat implicarea acestuia în ambele cazuri”, se arată în comunicatul autorităților.

Suspectul a fost condus la procurorul competent, urmând să se stabilească măsurile legale împotriva sa.

Luna trecută, carabinierii au desfășurat o operațiune de amploare care a dus la destructurarea unei grupări infracționale implicate în jafuri și furturi de bunuri de lux, comise în regiunile Lombardia și Toscana. În urma acțiunii, nouă persoane de cetățenie română au fost reținute.

Trei români sunt vizați într-o anchetă de amploare, fiind acuzați că au furat peste 2.000 de colete Amazon. Indivizii au fost prinși în timp ce depozitau marfa în zona provinciei Milano, doi dintre ei fiind arestați.







