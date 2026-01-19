Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a intervenit imediat prin Consulatul General al României la Sevilla, pentru a obține detalii despre situația conaționalilor implicați. „Autoritățile române monitorizează îndeaproape situația și mențin contactul cu autoritățile spaniole», au informat reprezentanții MAE.

Conform datelor oficiale, 48 de persoane rănite sunt încă internate în spitale din Andaluzia și regiuni învecinate, dintre care 12 se află în stare gravă la terapie intensivă. Printre pacienți se află și cinci minori. Cifrele ar putea crește, au avertizat autoritățile spaniole, pe măsură ce starea răniților este reevaluată.

Un moment de groază absolută a fost trăit și de un tânăr român, aflat printre supraviețuitorii accidentului.

„Familiile au uneori reuniuni, cum ar fi cea a unui tânăr român. În momentul accidentului, era într-un apel video cu familia sa. Telefonul i-a zburat din mână. Au trecut câteva ore chinuitoare până când familia sa a aflat în sfârșit că este bine, că supraviețuise accidentului”, notează presa spaniolă.

„Era o conversație obișnuită, când dintr-o dată ecranul s-a stins. A fost teribil să nu mai știm nimic de el”, a povestit unul dintre membrii familiei pentru presa spaniolă. Orele care au urmat au fost marcate de panică și îngrijorare, până când tânărul a reușit să ia din nou legătura cu cei dragi.

#BREAKING 7 killed, 100 injured (25 seriously) in train derailment in Adamuz, Córdoba, Spain https://t.co/FJl3xDbdeJ pic.twitter.com/mzhbWjShUT — The Global Monitor (@theglobal4u) January 18, 2026

Impactul devastator al trenurilor a transformat zona într-un adevărat haos. Martorii povestesc că vagoanele au fost proiectate unele peste altele, iar bucăți de metal au fost împrăștiate pe zeci de metri distanță. Pasagerii prinși în fiarele contorsionate au fost salvați cu dificultate, mulți dintre ei aflându-se în continuare în stare de șoc profund.

Echipele de intervenție continuă să lucreze la locul accidentului pentru a identifica toate victimele și pentru a asigura asistența necesară. Oficiali din cadrul MAE au făcut apel la cetățenii români din zonă să contacteze autoritățile în cazul în care dețin informații despre alte persoane afectate de tragedie. Redacția va continua să vă țină la curent cu evoluția situației.

