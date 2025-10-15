Este vorba despre Andrei B., un român în vârstă de 38 de ani, care ar putea avea legături cu o bandă specializată în furtul de obiecte de artă la comandă.

Prezenţă suspectă la Muzeul Drents, românul a intrat fără bilet

Parchetul l-a desemnat pe Andrei B. ca suspect în furtul de artă în ianuarie. Potrivit dosarului penal, „echipa de anchetă a suspectat că bărbatul ar fi efectuat o investigaţie preliminară înainte de spargerea propriu-zisă”.

În dimineaţa de 20 ianuarie, Andrei B. a intrat în muzeul din Assen fără bilet. Purtând o geantă mare de sport, s-a îndreptat spre expoziţia „Dacia, Imperiul de Argint şi Aur”.

După ce a privit obiectele expuse la muzeul din Olanda, a fost dat afară de agenţii de securitate.

După furtul din 25 ianuarie, imaginile de supraveghere au fost făcute publice. O recepţioneră de la un hotel din Assen l-a recunoscut pe B. din aceste imagini. El a vrut să se cazeze acolo, dar când a auzit că plata trebuia făcută înainte, a plecat.

Andrei B. spune că nu știa că e la muzeu, credea că e un dealer Dacia

Poliţia l-a interogat pe Andrei B. pe 28 ianuarie. El a susţinut că nu ştia că a intrat într-un muzeu, crezând că acolo era un dealer auto Dacia.

Informaţiile poliţiei internaţionale au arătat că B. îl vizita frecvent pe proprietarul unor restaurante din Germania. Acesta era suspectat că ar coordona o echipă de hoţi de artă.

RTL Nieuws a descoperit că Andrei B. mai fusese în Assen. Pe 31 august 2022, el a fost condamnat la patru săptămâni de închisoare pentru furtul unui aparat de tuns din magazinul Kruidvat.

Procesul furtului comorilor dacice începe joi

Joi va avea loc prima audiere în procesul furtului comorilor româneşti. Principalii suspecţi sunt Bernhard Z. (35 ani), Douglas W. (36 ani) şi Jan B. (21 ani). Ei sunt acuzaţi de furtul violent al artefactelor, folosind explozibili şi baroase.

Printre obiectele furate se numără trei brăţări de aur şi celebrul Coif de la Coţofeneşti, o cască de aur unică din anul 500 î.Hr.

Artefactele, împrumutate de la Muzeul Naţional de Istorie a României, erau asigurate pentru aproape 6 milioane de euro. Aceşti bani au fost plătiţi între timp.

Poliţia olandeză a făcut eforturi pentru recuperarea comorilor. Au încercat chiar o operaţiune sub acoperire pentru a-l interoga pe Jan B., cel mai tânăr suspect. Acesta a dezvăluit doar că prada era încă ascunsă. Coiful rămâne de negăsit.

Surse RTL: furtul comorilor dacice, posibil comandat de un român

RTL Nieuws a sugerat anterior o posibilă implicare a bandei de motociclişti Hardliners în furt. Surse indică că banda ar fi jucat un rol în recrutarea hoţilor. Există suspiciuni că furtul ar fi fost comandat de un infractor din România.

Parchetul olandez a refuzat să comenteze despre Andrei B. Muzeul Drents nu a oferit explicaţii privind intrarea lui B. fără bilet, invocând motive de securitate.

Investigaţia asupra lui Andrei B. nu a avut succes până în prezent. El nu se află în arest şi nu face parte din grupul celor trei suspecţi principali care vor fi audiaţi joi la Assen.

Coiful dacic din aur de la Coțofenești, furat de la un muzeu din Olanda

O explozie a avut loc la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde se află și tezaurul dacic românesc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24-25 ianuarie, și au fost furate patru piese din expoziție: trei brățări dacice și coiful dacic de la Coțofenești. Totul s-a petrecut în trei minute.

Poliția locală a difuzat primele imagini video de la jaful din Muzeul Drents. Secvențele de pe o cameră de supraveghere arată că cel puțin trei persoane deschid o ușă, apoi are loc explozia. Muzeul nu era păzit de nimeni.

Expoziția din Olanda a fost deschisă publicului în iulie 2024 și urma să se termine pe 26 ianuarie. Ea cuprindea elemente ce proveneau din colecţiile a 18 muzee româneşti.

Cele aproape 700 de piese fac parte din peste 50 de tezaure şi reprezintă cea mai importantă selecţie de bunuri din metale preţioase ale vechii Dacii descoperite până acum în România.

Olandezii au susținut că s-au făcut toate demersurile, dar nu există niciun indiciu cu privire la hoți, care încă nu au fost prinși. Poliţia olandeză a activat mecanismul de cooperare transfrontalieră şi a informat Interpol.