Potrivit anchetei efectuate de Comandamentul Provincial Ancona al Guardia di Finanza (Poliția Financiară), femeia oferea îngrijire domestică continuă contra cost, primind simultan sprijin financiar public destinat exclusiv persoanelor aflate în șomaj.

Operațiunea Poliției Financiare face parte dintr-un program național de control al muncii nedeclarate în sectorul îngrijirii casnice, menit să protejeze finanțele publice și să prevină folosirea abuzivă a resurselor.

Concret, Poliția Financiară a descoperit că femeia lucra „la negru” ca badantă, în timp ce primea ajutor financiar destinat șomerilor.

Românca a fost reclamată pentru că a primit în mod necorespunzător beneficii publice.

Deoarece suma primită în mod necuvenit a fost mai mică de 4.000 de euro, comportamentul constituie o contravenție administrativă.

Conform legii italiene, aceasta poate fi amendată cu sume cuprinse între 5.164 și 25.822 de euro. În plus, va fi obligată să restituie banii primiți ilegal de la stat.

Angajatorul a fost, de asemenea, sancționat pentru că a angajat ilegal un lucrător care a beneficiat de ajutor de șomaj în mod necuvenit.

În Italia lucrează aproximativ 100.000 de românce ca îngrijitoare de persoane vârstnice sau bolnave (badante), potrivit celor mai recente estimări. Ele reprezintă una dintre cele mai mari comunități de lucrători casnici din această țară, deși numărul real ar putea fi mai mare, din cauza muncii nedeclarate.

Însă, după ani de sacrificii, multe românce care aleg acest domeniu primesc pensii insuficiente pentru un trai decent la bătrânețe.

