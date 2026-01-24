O româncă a arătat ce a cumpărat de mâncare cu 2 dolari în Vietnam

Maria a plecat în Vietnam alături de sora ei, iar în timpul vacanței a realizat mai multe clipuri video ce au devenit virale pe TikTok. Tânăra românca s-a bucurat de o experiență cu totul și cu totul autentică și tradițională, dar a postat și prețurile pe care le-a plătit pentru mâncare s-au servicii.

Într-unul dintre videoclipurile postate pe TikTok, aceasta le-a arătat internauților ce a cumpărat cu doar doi dolari de la un restaurant tradițional. Este vorba despre o porție de Pho Bo, o supă tradițională emblematică.

„Pho bo pe marginea drumului in Vietnam. Delicios”, a scris tânăra în descrierea videoclipului care a devenit viral pe TikTok. Tânăra româncă a condimentat preparatul cu usturoi marinat și lime și mărturisește că este „delicios”.

 
 @mariapopescu304 Pho bo pe marginea drumului in Vietnam. Delicios!  #vietnamstreetfood #tiktokvideoviral #xyzbca #traveltok #fy ♬ original sound - Maria Popescu

Ce a mâncat românca într-un restaurant recomandat de ghidul Michelin, în Vietnam

Tot pe contul de TikTok, Maria a distribuit un videoclip în care le arăta internauților ce a mâncat dintr-un restaurant din Vietnam ce se află în ghidul de recomandări Michelin. Localul a fost recomandat în celebrul ghid trei ani la rând și este o locație frecventată adesea de turiști.

„Am încercat niște pachețele de primăvară, diferite legume, mentă și câteva alte plante proaspete, cât și porc. Am mai comandat un platou cu vermicelli care a avut: un cârnat, legume, carne de porc și un pachețel de primăvară prăjit. 

 
 @mariapopescu304 Eating at Quon An Co Lieng, Ho Chi Minh City. Michelin Bib Gourmand 2023 to 2025. You come here for honest Vietnamese food. No pretentious plates. Just taste and consistency. This is how locals eat Restaurant recomandat Michelin Bib Gourmand 2023, 2024, 2025. Vii aici pentru mâncare vietnameză corectă. Farfurii simple. Gust constant. Așa mănâncă localnicii. #restaurants #eatlocal #traveltok #michelin #xyzbca ♬ Cooking, bossa nova, adults, light(950693) - Kids Sound

A venit și un pic de supă pe care am pus-o peste, pentru a completa gustul. Mi-a plăcut gustul, dar nu cred că aș repeta foarte des experiența”, spune aceasta la începutul filmării.

Românca a arătat cât a plătit la un salon de înfrumusețare din Vietnam

În săptămânile petrecute în Vietnam, tânăra româncă a avut nevoie și de servicii de înfrumusețare la coafor așa că a filmat momentul și le-a arătat internauților pe TikTok.

Maria a dezvăluit cât a plătit în Vietnam pentru manichiură, dar și pentru servicii la coafor, iar prețurile sunt mult mai mici ca în România. Tânăra a distribuit un videoclip de la salonul în care și-a făcut unghiile și le-a dezvăluit internauților că a plătit, pentru manichiura cu gel, doar 23 de dolari.

La coafor, prețurile au fost și mai mici. Românca a fost tunsă și spălată pe cap cu doar 35 de lei, după cum a povestit chiar ea în videoclipul postat pe TikTok.

„Am ceva emoții”, a mărturisit românca, în momentul în care vietnamezul o pieptăna și începea să îi taie părul.

 
 @mariapopescu304 Ce poti face cu 35 de lei la salon in Vietnam?  📍Gu ai Hair studio, Ho chi Minh, District 1 #haircutvietnam  #pricesvietnam #fyp #tiktokvideoviral #asiatravel ♬ original sound - nicole

Un român a trăit o lună în Vietnam și a dezvăluit cât l-a costat totul

Un tânăr român a ales să petreacă o lună întreagă în Vietnam nu doar ca vacanță și a calculat fiecare cheltuială pe care a avut-o, suma totală fiind dezvăluită pe TikTok. Potrivit postărilor sale, cheltuielile totale pentru întreaga lună în Vietnam au fost aproximativ 2.059 de euro.

Această sumă include absolut tot: transportul internațional și intern, cazarea în trei orașe importante, mesele zilnice, activitățile turistice și chiar cheltuielile neprevăzute. Transportul a fost o parte importantă a bugetului: pentru zborul din România spre Vietnam și înapoi românul a plătit în total în jur de 610 euro, iar pentru două zboruri interne a dat încă 67 de euro. Pe durata șederii, s-a deplasat și cu taxiuri (aproximativ 120 de euro) și a închiriat un scuter pentru o săptămână (20 de euro), plus 36 de euro plătiți în urma unui mic accident.

Cele mai mari cheltuieli ale lui Marius au fost însă cazarea și mâncarea: pentru hoteluri în orașele pe unde a stat, inclusiv Da Nang, Ho Chi Minh și Phu Quoc, a plătit în total aproximativ 480 de euro, iar mesele – de la street-food local până la restaurante – i-au consumat 420 de euro pe parcursul celor 30 de zile.

Urmărește cel mai nou VIDEO
