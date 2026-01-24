O româncă a arătat ce a cumpărat de mâncare cu 2 dolari în Vietnam

Maria a plecat în Vietnam alături de sora ei, iar în timpul vacanței a realizat mai multe clipuri video ce au devenit virale pe TikTok. Tânăra românca s-a bucurat de o experiență cu totul și cu totul autentică și tradițională, dar a postat și prețurile pe care le-a plătit pentru mâncare s-au servicii.

Într-unul dintre videoclipurile postate pe TikTok, aceasta le-a arătat internauților ce a cumpărat cu doar doi dolari de la un restaurant tradițional. Este vorba despre o porție de Pho Bo, o supă tradițională emblematică.

„Pho bo pe marginea drumului in Vietnam. Delicios”, a scris tânăra în descrierea videoclipului care a devenit viral pe TikTok. Tânăra româncă a condimentat preparatul cu usturoi marinat și lime și mărturisește că este „delicios”.

Ce a mâncat românca într-un restaurant recomandat de ghidul Michelin, în Vietnam

Tot pe contul de TikTok, Maria a distribuit un videoclip în care le arăta internauților ce a mâncat dintr-un restaurant din Vietnam ce se află în ghidul de recomandări Michelin. Localul a fost recomandat în celebrul ghid trei ani la rând și este o locație frecventată adesea de turiști.

„Am încercat niște pachețele de primăvară, diferite legume, mentă și câteva alte plante proaspete, cât și porc. Am mai comandat un platou cu vermicelli care a avut: un cârnat, legume, carne de porc și un pachețel de primăvară prăjit.

A venit și un pic de supă pe care am pus-o peste, pentru a completa gustul. Mi-a plăcut gustul, dar nu cred că aș repeta foarte des experiența”, spune aceasta la începutul filmării.

Românca a arătat cât a plătit la un salon de înfrumusețare din Vietnam

În săptămânile petrecute în Vietnam, tânăra româncă a avut nevoie și de servicii de înfrumusețare la coafor așa că a filmat momentul și le-a arătat internauților pe TikTok.

Maria a dezvăluit cât a plătit în Vietnam pentru manichiură, dar și pentru servicii la coafor, iar prețurile sunt mult mai mici ca în România. Tânăra a distribuit un videoclip de la salonul în care și-a făcut unghiile și le-a dezvăluit internauților că a plătit, pentru manichiura cu gel, doar 23 de dolari.

La coafor, prețurile au fost și mai mici. Românca a fost tunsă și spălată pe cap cu doar 35 de lei, după cum a povestit chiar ea în videoclipul postat pe TikTok.

„Am ceva emoții”, a mărturisit românca, în momentul în care vietnamezul o pieptăna și începea să îi taie părul.

Un român a trăit o lună în Vietnam și a dezvăluit cât l-a costat totul

Un tânăr român a ales să petreacă o lună întreagă în Vietnam nu doar ca vacanță și a calculat fiecare cheltuială pe care a avut-o, suma totală fiind dezvăluită pe TikTok. Potrivit postărilor sale, cheltuielile totale pentru întreaga lună în Vietnam au fost aproximativ 2.059 de euro.

Această sumă include absolut tot: transportul internațional și intern, cazarea în trei orașe importante, mesele zilnice, activitățile turistice și chiar cheltuielile neprevăzute. Transportul a fost o parte importantă a bugetului: pentru zborul din România spre Vietnam și înapoi românul a plătit în total în jur de 610 euro, iar pentru două zboruri interne a dat încă 67 de euro. Pe durata șederii, s-a deplasat și cu taxiuri (aproximativ 120 de euro) și a închiriat un scuter pentru o săptămână (20 de euro), plus 36 de euro plătiți în urma unui mic accident.

Cele mai mari cheltuieli ale lui Marius au fost însă cazarea și mâncarea: pentru hoteluri în orașele pe unde a stat, inclusiv Da Nang, Ho Chi Minh și Phu Quoc, a plătit în total aproximativ 480 de euro, iar mesele – de la street-food local până la restaurante – i-au consumat 420 de euro pe parcursul celor 30 de zile.

