Florentina a lăsat barul pe mâinile unui client ocazional și a fugit în apartamentul de deasupra, unde prietena ei năștea spontan, în casă. Mama micuței Giulia era în dificultate, dar amândouă au fost salvate de intervenția româncei. A sunat la 118 și a reușit, îndrumată la telefon de un operator al serviciului de urgență sanitară, să facă o minune.

E o poveste cu final fericit pentru micuța protagonistă Giulia, mama ei Tiziana Ndoj, și prietena de la barul 31, din Sandono di Massanzago, care a fost providențială pentru ca nou-născută să nu se sufoce imediat ce a ieșit din pântecele mamei.

Florentina Popa, 36 de ani, de origine româna, a povestit totul: „Micuta Giulia se grăbea să vină pe lume. În dimineața zilei nașterii, la 10.00, am vorbit cu mama, îmi mărturisese că o doare puțin capul și am crezut că e din cauza căldurii mari. Îmi amintesc bine că ea coborâse din apartamentul de deasupra barului unde lucrez să adune niște salată din grădină.

După câteva minute l-am auzit, fără suflare și speriat, pe socrul Tizianei și pe fiul cel mare al acesteia cerând ajutor, pentru că mama lui era bolnavă. N-am stat pe gânduri și am lăsat barul în gestiune oricui era prezent în acel moment și am urcat la primul etaj.

Am văzut-o pe Tiziana șocată, epuizată și suferindă, nu prea știam ce să fac. Nu am copii și a fost prima dată când am văzut cum vine un copil pe lume. Emoționată ca niciodată, am sunat la 118, dar între timp fata deja ieșise și am auzit-o plângând.

Am simțit că mor și eu – mărturisește tânăra barmaniță română – dar m-am concentrat și am ascultat cu meticulozitate indicațiile unui operator 118, un adevărat înger care, calm și răbdător, mi-a explicat ce trebuie să fac. Între timp sosise și soacra Tizianei și m-a ajutat”.

Cel mai rău moment a fost când micuța Giulia a avut cordonul ombilicat înfășurat în jurul gâtului: „Simțeam pericolul, recunoaște Florentina. Operatorul de la telefon îmi ceruse să o pun pe mama să se întindă și să-și schimbe poziția: cordonul s-a desprins independent și pericolul a fost evitat”.

Primarul din Massanzago, Stefano Scattolin a vorbit și el pe această temă: „Este o poveste cu adevărat miraculoasă. Astăzi Giulia este bine, s-a întors acasă și deasupra barului stă o rozetă în formă de inimă albă și roz pentru a aminti de unde a început totul”.

