„Am făcut o greșeală”

O româncă în vârstă de 48 de ani, care lucra ca menajeră într-o locuință din Lanaken, o comună din regiunea Flandra, Belgia, riscă o pedeapsă de 70 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a furat un ceas Rolex extrem de valoros din casa în care făcea curățenie.

Femeia lucra de aproximativ un an ca menajeră în locuința familiei din Lanaken. În decembrie 2023, pe fondul unor probleme personale legate de fiul său, aceasta a decis să sustragă ceasul de lux: un Rolex cu un preț de achiziție de peste 20.000 de euro.

După furt, românca a pus în locul ceasului original o replică, însă miercuri, în fața judecătorului, a susținut că acest lucru nu ar fi fost făcut în mod intenționat. „Am furat ceasul și i-am cerut unui cumpărător să-i evalueze valoarea. Intenționam să-l pun înapoi, dar am descoperit ulterior că acel cumpărător mi-a dat un fals”, a explicat inculpata în fața Tribunalului Penal din Tongeren.

Totuși, această declarație contrazice afirmațiile făcute anterior în timpul audierilor, când femeia a recunoscut că ea însăși ar fi cumpărat replica de pe internet și ar fi vândut ceasul original pentru suma de 14.000 de euro. „Da, am făcut o greșeală”, a admis în cele din urmă românca.

Ceasul Rolex ar valora acum 35.000 de euro

Avocatul familiei păgubite a declarat că părțile au ajuns între timp la o înțelegere privind despăgubirea. Femeia a restituit deja suma de 5.500 de euro.

„Clienții mei au cumpărat ceasul ca investiție. Între timp, valoarea acestuia ar fi ajuns la aproximativ 35.000 de euro. Inculpata va returna această sumă”, a precizat avocatul, potrivit hbvl.be.

Parchetul din Tongeren consideră că fapta este dovedită și solicită o pedeapsă de 70 de ore de muncă în folosul comunității, precum și o amendă de 400 de euro.

Pronunțarea sentinței este programată pentru data de 25 februarie.

La sfârșitul anului trecut, o româncă din Italia, care lucra tot ca menajeră, a fost arestată pentru furt. Poliția a organizat o serie de operațiuni de supraveghere și urmărire, reușind să o prindă pe femeie în flagrant delict, în timp ce fura suma de peste 5000 de euro din casa unde făcea curățenie.