„Am făcut o greșeală”

O româncă în vârstă de 48 de ani, care lucra ca menajeră într-o locuință din Lanaken, o comună din regiunea Flandra, Belgia, riscă o pedeapsă de 70 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a furat un ceas Rolex extrem de valoros din casa în care făcea curățenie.

Femeia lucra de aproximativ un an ca menajeră în locuința familiei din Lanaken. În decembrie 2023, pe fondul unor probleme personale legate de fiul său, aceasta a decis să sustragă ceasul de lux: un Rolex cu un preț de achiziție de peste 20.000 de euro.

După furt, românca a pus în locul ceasului original o replică, însă miercuri, în fața judecătorului, a susținut că acest lucru nu ar fi fost făcut în mod intenționat. „Am furat ceasul și i-am cerut unui cumpărător să-i evalueze valoarea. Intenționam să-l pun înapoi, dar am descoperit ulterior că acel cumpărător mi-a dat un fals”, a explicat inculpata în fața Tribunalului Penal din Tongeren.

Totuși, această declarație contrazice afirmațiile făcute anterior în timpul audierilor, când femeia a recunoscut că ea însăși ar fi cumpărat replica de pe internet și ar fi vândut ceasul original pentru suma de 14.000 de euro. „Da, am făcut o greșeală”, a admis în cele din urmă românca.

Ceasul Rolex ar valora acum 35.000 de euro

Avocatul familiei păgubite a declarat că părțile au ajuns între timp la o înțelegere privind despăgubirea. Femeia a restituit deja suma de 5.500 de euro.

„Clienții mei au cumpărat ceasul ca investiție. Între timp, valoarea acestuia ar fi ajuns la aproximativ 35.000 de euro. Inculpata va returna această sumă”, a precizat avocatul, potrivit hbvl.be.

Parchetul din Tongeren consideră că fapta este dovedită și solicită o pedeapsă de 70 de ore de muncă în folosul comunității, precum și o amendă de 400 de euro.

Pronunțarea sentinței este programată pentru data de 25 februarie.

La sfârșitul anului trecut, o româncă din Italia, care lucra tot ca menajeră, a fost arestată pentru furt. Poliția a organizat o serie de operațiuni de supraveghere și urmărire, reușind să o prindă pe femeie în flagrant delict, în timp ce fura suma de peste 5000 de euro din casa unde făcea curățenie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
Unica.ro
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Știri România 13:15
Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Știri România 12:04
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Stiri Mondene 14:00
Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14:00
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
KanalD.ro
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani