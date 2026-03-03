Din România la șantierele navale din Sicilia

Într-o mare de bărbați îmbrăcați în uniformă, Petrana iese în evidență cu ochelarii ei rotunzi și casca. La peste 60 de ani, românca este considerată singura femeie sudor naval din Italia, potrivit blogsicilia.it.

Stabilită în 2009 la Palermo, ea practică o meserie considerată neobișnuită pentru o femeie. „Am făcut mereu asta și nu aș putea face altceva”, spune Petrana, povestindu-și parcursul profesional.

Imediat după liceu, la 18 ani, a început să lucreze ca sudor într-o companie din România. În urmă cu 16 ani, și-a urmat soțul în Italia, la Palermo, unde și-a împlinit visul de a lucra la Fincantieri, cel mai mare grup naval din Europa și unul dintre cele mai mari din lume, specializat în construcția de nave militare, croazieră, offshore și feriboturi.

Petrana spune că își poartă uniforma cu mândrie, iar pasiunea pentru meserie rămâne la fel de puternică: „Eu iubesc Palermo, sunt îndrăgostită de oraș și pentru mine a fost mereu un vis să trăiesc aici. Era un vis și să lucrez la Fincantieri. La început, când treceam pe aici cu mașina, mă uitam și mă gândeam cât de frumos ar fi să lucrez acolo, iar apoi visul s-a împlinit”

„Faptul că sunt femeie nu are nicio legătură”

Întrebată cum se simte fiind singura femeie sudor la Fincantieri Palermo, Petrana răspunde că este singura din Italia. „Faptul că sunt femeie nu are nicio legătură; din primul moment în care am ajuns aici, toți m-au tratat cu respect și nu m-au făcut niciodată să mă simt ‘mai prejos pentru că sunt femeie. M-am simțit respectată și protejată”, mărturisește românca.

Petrana Dragotă. Sursa foto: blogsicilia.it

Petrana povestește că se simte liniștită la locul de muncă, că lucrează la fel ca și colegii săi bărbați și că nu i-a fost niciodată teamă, nici pentru că este femeie, nici din cauza meseriei pe care o practică.

Italia, țara cu cea mai mare comunitate de români

Italia rămâne țara cu cea mai mare comunitate de români din lume. Cele mai recente date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică din Italia (ISTAT) arată că 1.083.774 de cetățeni români locuiau în peninsulă la 1 ianuarie 2024.

Alte statistici ale ministerului de Interne confirmă o cifră și mai ridicată: 1.137.728 de români trăiesc în Italia, cu rezidență înregistrată, reprezentând aproximativ 21% din totalul străinilor aflați în Italia. În ultimul deceniu, numărul românilor care s-au stabilit aici a crescut constant. De la 531.826 de români în 2014, numărul s-a dublat în ultimii zece ani, ajungând la 1.137.728 de români, în 2024.

Românii sunt printre cei mai activi lucrători din economia italiană, fiind prezenți în toate sectoarele-cheie. Distribuția pe domenii arată astfel:

Construcții – 32,5%

Turism – 18,5%

Agricultură – 12,5%

Industrie alimentară – 11,5%

Alte servicii – 25%

Pe lângă aceste domenii, tot mai mulți români migrează spre joburi calificate: IT, inginerie, sănătate sau industria tehnologică, unde cererea de specialiști rămâne ridicată.

