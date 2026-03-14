Investigațiile poliției au stabilit că un Fiat 500, condus de o femeie, a fost scăpat de sub control și a intrat în stația de autobuz, lovind mortal victima, relatează publicația italiană Corriere della Sera.

Șoferița ar fi pierdut controlul vehiculului din cauza unui posibil episod medical. La fața locului, echipajele de prim-ajutor au constatat decesul femeii și au acordat îngrijiri medicale șoferiței.

La scurt timp după producerea accidentului mortal, nu departe de locul impactului, a mai fost lovită o altă persoană în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Victima nu a suferit răni grave, conform Rotalianul. De asemenea, traficul a fost deviat local până la finalizarea operațiunilor efectuate de autorități.

Tot în Italia, Sidonia Nicoleta Paun, o tânără de 36 de ani din București, stabilită în Montesilvano, a murit pe loc într-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A25, între Aielli-Celano și Avezzano.

Mama a două fete, barmaniță de meserie, se îndrepta spre Viterbo pentru o urgență de familie.



