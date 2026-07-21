Greva a început la miezul nopții și durează 24 de ore

Greva a început marți, 21 iulie, la ora 00.00, și este programată să se încheie la ora 23.59. Potrivit avertizării transmise de MAE, sunt posibile întârzieri și anulări ale curselor aeriene pe parcursul întregii zile. Protestele afectează personalul navigant al unor companii aeriene, dar și serviciile de handling. Acestea includ operațiunile desfășurate la sol înainte și după zbor, printre care încărcarea și descărcarea bagajelor, pregătirea aeronavelor și asistența acordată pasagerilor.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în această țară, o tranzitează sau urmează să călătorească acolo.

Personalul easyJet din Italia, în grevă 24 de ore

Una dintre cele mai importante acțiuni de protest îi vizează pe membrii personalului navigant easyJet din Italia, scrie TVR Info. Greva se desfășoară timp de 24 de ore, de la 00.00 până la 23.59. Pasagerii care au bilete la easyJet trebuie să verifice aplicația companiei, site-ul operatorului și mesajele primite prin SMS sau e-mail înainte de a porni spre aeroport.

Autoritatea italiană pentru aviație civilă, ENAC, a publicat separat lista zborurilor easyJet care trebuie operate chiar și în timpul grevei. O listă de curse protejate a fost publicată și pentru compania DAT.

Probleme la Milano Malpensa

Proteste de 24 de ore sunt programate și pe Aeroportul Milano Malpensa, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Italia. Angajații companiilor Alha și MLE-Bcube, care desfășoară activități aeroportuare și logistice, sunt în grevă de la miezul nopții până la ora 23.59. Tot la Malpensa este anunțată o grevă de 24 de ore a personalului FedEx Corporation.

Aceste proteste pot afecta operațiunile la sol, transportul mărfurilor și gestionarea bagajelor, chiar dacă aeroportul continuă să funcționeze.

Greve și pe aeroporturile din Lamezia Terme, Napoli și Salerno

Pe Aeroportul Lamezia Terme, din regiunea Calabria, angajații SACAL GH au anunțat o grevă de 24 de ore. La Napoli și Salerno, personalul companiilor GH Napoli și Sky Service oprește lucrul timp de patru ore, în intervalul 10.00-14.00.

Pasagerii pot întâmpina întârzieri la check-in, la îmbarcare, la încărcarea bagajelor sau la plecarea aeronavelor. Chiar și cursele care nu sunt anulate pot decola mai târziu decât ora trecută inițial pe bilet.

Zborurile din Sardinia pot fi și ele afectate

Două greve cu durata de patru ore sunt programate și în Sardinia. Personalul companiei Geasar de pe Aeroportul Olbia protestează între orele 13.00 și 17.00. În același interval este anunțată o grevă a angajaților Sogeaal de pe Aeroportul Alghero.

Românii care merg în vacanță în Sardinia sau se întorc de pe insulă trebuie să verifice dacă zborul lor este operat conform programului.

Orele în care zborurile sunt protejate

În timpul grevelor din transportul aerian italian există două intervale în care zborurile trebuie să fie efectuate. Potrivit ENAC, cursele programate între orele 7.00 și 10.00 și cele dintre orele 18.00 și 21.00 sunt protejate și trebuie operate.

Totuși, faptul că un zbor este programat într-un asemenea interval nu exclude complet posibilitatea unei întârzieri. Autoritatea italiană le recomandă pasagerilor să ceară informații direct de la compania aeriană.

Avertismentul MAE pentru românii care călătoresc în Italia

Ministerul Afacerilor Externe, citat de Agerpres, le recomandă românilor să verifice direct cu operatorul aerian starea zborului și să urmărească permanent actualizările transmise de companie și de autoritățile aeroportuare. Călătorii nu ar trebui să plece spre aeroport bazându-se doar pe ora înscrisă inițial pe bilet. Situația unei curse se poate schimba pe parcursul zilei, iar o întârziere poate fi urmată de o reprogramare sau de anularea zborului.

MAE le recomandă românilor și consultarea aplicației „Călătorește informat”, unde sunt publicate alerte și sfaturi pentru persoanele care se deplasează în străinătate.

Cetățenii români pot cere asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii call-center.

Pentru situații dificile sau urgențe, românii au la dispoziție și numerele consulatelor din fiecare regiune: Roma, +39 345 147 3935; Milano, +39 366 108 1444; Bologna, +39 324 803 5171; Torino, +39 338 756 8134; Trieste, +39 340 882 1688; Bari, +39 334 604 2299; Catania, +39 320 965 3137.

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