Autoritățile au emis o informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul EAU.

„În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona Golfului Arab, autoritățile emirateze au transmis că, în colaborare cu companiile aeriene și agențiile de turism, persoanele ale căror zboruri au fost anulate vor beneficia de sprijin pentru prelungirea șederii, începând cu data inițială de check-out, până la reluarea în siguranță a curselor aeriene”, au transmis aceștia.

Consulatul General al României la Dubai a oferit și câteva recomandări importante pentru persoanele ale căror zboruri au fost anulate în EAU.

„Discutați din timp cu managementul hotelului unde sunteți cazați; aveți la îndemână dovada anulării zborului; urmăriți sursele oficiale și canalele de comunicare ale Ambasadei și Consulatului General pentru actualizări; rămâneți, pe cât posibil, în locuințe sau în incinta hotelurilor; evitați deplasările neesențiale, zonele aglomerate sau considerate sensibile și respectați indicațiile autorităților locale”, potrivit sursei citate.

Contact pentru informații suplimentare (MAE emiratez): operation@mofa.gov.ae sau +971 (0) 2 493 1050. În caz de urgență, cetățenii aflați în zona Abu Dhabi pot contacta Ambasada: +971 56 664 3975. De asemenea, cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul General la numerele de telefon: +971 50 937 4516 / +971 58 580 7936 / +971 56 831 0357.