Promiteau case la preț avantajos și cereau bani în avans

Polițiștii din București au făcut miercuri, 4 martie 2026, o percheziție în județul Giurgiu într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri, anunță News.ro. Potrivit anchetatorilor, trei persoane care reprezentau firme de construcții ar fi înșelat mai mulți clienți între februarie și decembrie 2022.

Aceștia publicau pe rețelele sociale anunțuri în care promiteau construirea de case „la cheie” la prețuri atractive. Pentru a câștiga încrederea oamenilor, le arătau fotografii cu lucrări realizate anterior. După discuții și negocieri, clienții semnau contracte și plăteau sume importante în avans, fie în numerar, fie prin transfer bancar. În realitate, spun polițiștii, lucrările începeau doar superficial.

Șantiere abandonate și facturi false

După ce încasau banii, suspecții ar fi executat doar primele lucrări la construcții. Ulterior, șantierele erau abandonate, iar beneficiarii nu mai reușeau să îi contacteze.

Anchetatorii spun că, pentru a obține și mai mulți bani, aceștia ar fi prezentat clienților facturi nereale pentru materiale de construcții. În total, cinci persoane din București, Ilfov, Giurgiu și Dolj ar fi fost păcălite în acest mod.

Prejudiciul total este estimat la 1.675.000 de lei, potrivit Poliției Capitalei.

Percheziție în Giurgiu și un suspect dus la audieri

Miercuri, 4 martie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au făcut o percheziție în județul Giurgiu. Anchetatorii au depistat un bărbat de 41 de ani, suspectat că ar fi participat la aceste fapte. El urmează să fie dus la audieri, iar procurorii vor decide ce măsuri vor fi luate. Celelalte două persoane implicate, un bărbat și o femeie, sunt deja în închisoare în alte dosare.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Cercetările vizează infracțiunile de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate a suspecților.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE