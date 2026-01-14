Un utilizator promovează aceste informații într-o postare care s-a viralizat pe Facebook, în care spune și că românii care „călătoresc în străinătate” ar trebui să plătească taxele pe veniturile salariale din străinătate, iar dacă nu plătesc, riscă anularea pașaportului și a buletinului. 

Textul postării este următorul: „Ordonanța de urgență a lui Bolojan și USR 2026. Începând cu 1 februarie toți cetățenii români care dețin o carte de identitate sau pașaport și călătoresc în străinătate vor plăti taxele pe veniturile salariale din străinătate calculate pe zona în care locuiți. Cei care nu plătesc riscă anularea pașaportului și a cărții de identitate. Pentru cei cu rezidență în afara României care sunteți plecați mai mult de 6 luni fără revenire în țară pe o perioadă de 6 luni guvernul României deține drepturile de a vă anula cetățenia română și toate drepturile în România ca cetățean român. Legea (…) intră în deplin 1 februarie 2026.”

În același timp, autorul se folosește de această postare pentru a anunța, în secțiunea de comentarii, o „revoluție” în 16 ianuarie 2026. 

Ordonanța, inexistentă

Pentru a afla dacă există o ordonanță de urgență sau un proiect care prevede aspectele descrise în postare, am intrat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG), în secțiunea legislativ, însă nu am identificat nimic similar.

În cea mai recentă comunicare a SGG privind proiectele de acte normative care se discutau în ultima ședință de guvern din 2025, în 30 decembrie, am identificat trei ordonanțe de urgențe (OUG): 

– proiect de ordonanță de urgență în domeniul justiției
– proiect de ordonanță de urgență care prevede modificarea mai multor legi, legate de drepturile persoanelor cu dizabilități, regimul unor articole pirotehnice, introducerea unor măsuri în domenii precum energie termică, cheltuieli publice, etc, însă nu se discută despre măsuri care ar afecta cetățenii români plecați mai mult de 6 luni în străinătate.
– proiect de ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate.

Aceste trei ordonanțe au intrat în vigoare în 30 decembrie și nu conțin măsuri legate de cetățenia română sau veniturile românilor din diaspora.

Am căutat în portalul legislativ al Ministerului Justiției toate ordonanțele de urgență care au fost publicate în ultima perioadă.

În 2026 nu au fost publicate ordonanțe de urgență, iar în luna decembrie 2025 au fost emise 28 de OUG-uri:

Niciuna dintre aceste ordonanțe nu are legătură cu afirmațiile din postarea de Facebook analizată.

Ordonanța „trenuleț” și pachetul de măsuri fiscale

În schimb, în această perioadă, în spațiul public se discută măsurile adoptate prin Ordonanța de Urgență pentru modificarea Codului fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea altor legi, supra-numită „ordonanța trenuleț”.

Printre schimbări se numără: reducerea subvențiilor pentru partide, stabilirea cotei de 1% pentru microîntreprinderi, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, măsuri privind programul „Masa sănătoasă”,  reguli privind sistemul RO e-Factura și multe altele – nimic însă despre plata unui impozit pe venit pentru românii din diaspora.

De asemenea, un act normativ cu un impact fiscal adoptat recent nu are forma unei ordonanțe de urgență, ci este legea care prevede ultimul pachet de măsuri fiscale pregătit de guvernanți. Este vorba de legea nr. 239/2025, aprobată în 15 decembrie, care vizează stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Această lege prevede inclusiv introducerea unei taxe logistice de 25 de lei pentru fiecare colet care intră în România din afara Uniunii Europene cu prețul mai mic de 150 de euro (art. XXII).

Legea mai prevede și creșterea impozitului pe veniturile din transferurile monedelor virtuale, de la 10% la 16% (art. XII, pct. 14), creștere a bazei de calcul a contribuției asigurărilor sociale de sănătate la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente (art. XII, pct. 19), majorarea impozitelor pe locuințe și pe autovehicule cu valoare mare (art. XII pct. 51), obligația firmelor de a deține un cont de plăți în România sau la trezoreria statului (art. II pct. 3) și să depună bilanțurile în 5 luni de la scadență pentru a nu fi declarate inactive (art. I pct. 3), cuantumul minim al capitalului social al unui SRL nou de 500 de lei (art. VI alin. 2), modificări privind cheltuielile deductibile cu firme care nu sunt din România (art. XII pct. 1), instituirea sistemul național integrat RO eProprietate de gestionare în scop fiscal a datelor despre bunurile imobile (art. XV) și multe altele. 

Totuși, nu există măsuri care să prevadă anularea cetățeniei românilor din diaspora.

În ce condiții poate fi „anulată” cetățenia

Modul în care un român își poate pierde cetățenia este reglementat în legea 21/1991, modificată cel mai recent în 2025. 

Legea cetățeniei române prevede, la Capitolul V, că cetățenia poate fi pierdută prin următoarele moduri:

  •  Cetățenia română se poate retrage persoanei care:

a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în război;
b) are legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, este implicată în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism, a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care sunt amenințări la adresa securității naționale a României;
c) a obținut cetățenia română în mod fraudulos.

  • Cetățenia română nu poate fi retrasă persoanei care a dobândit-o prin naștere.
  • Pentru motive temeinice, o persoană majoră poate renunța la cetățenie dacă:

a) nu e suspect sau inculpat într-o cauză penală, nu are de executat o pedeapsă penală;
b) nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din țară sau, având astfel de debite, le achită ori prezintă garanții corespunzătoare pentru achitarea lor;
c) a dobândit ori a solicitat și are asigurarea că va dobândi o altă cetățenie.

  • Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române:

1. Copilul minor, cetățean român, adoptat de un cetățean străin, pierde cetățenia română dacă adoptatorii solicită asta, iar copilul dobândește cetățenia adoptatorului. Minorului care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere consimțământul, iar dacă adopția se anulează se consideră că minorul nu a pierdut niciodată cetățenia română.

2. În cazul copilului găsit pe teritoriul României, acesta este considerat cetățean român dacă niciunul dintre părinți nu este cunoscut. Copilul găsit poate pierde cetățenia română dacă până la 18 ani i s-a stabilit filiația (legătura de rudenie) față de ambii părinți, iar aceștia sunt cetățeni străini.

3. În cazul înlăturării legăturii de rudenie, legal, stabilite față de părintele sau părinții cetățeni români, copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani pierde cetățenia română, printr-o hotărâre judecătorească. Există excepții: copilul nu-și pierde cetățenia dacă a locuit legal peste 5 ani în România, dacă a devenit apatrid sau i s-a stabilit o legătură de rudenie cu alt cetățean român.

De asemenea, Constituția României prevede, în mod cert, că cetățenia română „nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere”. 

Deci cetățenia unui român născut în România nu poate fi eliminată de autorități dacă acesta nu și-a plătit taxele.

Afirmațiile din postare sunt false. Nu există o ordonanță care să impună românilor din străinătate să plătească un impozit pe veniturile salariale din străinătate, iar autoritățile nu pot să retragă cetățenia unui român pentru că a fost plecat mai mult de șase luni în străinătate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

Florinela Georgescu, director ANM, anunță încălzire urmată de ger sever în toată țara: fenomen meteo periculos azi și mâine în mai multe zone
Știri România 12:01
Florinela Georgescu, director ANM, anunță încălzire urmată de ger sever în toată țara: fenomen meteo periculos azi și mâine în mai multe zone
Cine e Bogdan Costaş, numit director general interimar al Tarom: l-a acuzat pe Radu Miruță de rea-voință
Știri România 12:00
Cine e Bogdan Costaş, numit director general interimar al Tarom: l-a acuzat pe Radu Miruță de rea-voință
Parteneri
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Adevarul.ro
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz
Fanatik.ro
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Stiri Mondene 11:36
Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Stiri Mondene 11:26
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Momentul exploziei din sediul poliției din Lugoj. Un trecător surprins de suflu
ObservatorNews.ro
Momentul exploziei din sediul poliției din Lugoj. Un trecător surprins de suflu
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax.ro
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
Fanatik.ro
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei