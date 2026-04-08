Românii din Sheffield vor un loc al lor

Membrii comunității românești din Sheffield speră să deschidă un centru comunitar care să aducă oamenii împreună. Potrivit BBC, inițiativa vine în contextul în care aproximativ 7.000 de români trăiesc în oraș, dar sunt răspândiți în mai multe zone. La nivelul regiunii Yorkshire, numărul românilor ajunge la aproximativ 40.000.

Emanuel Minea, reprezentant al Asociația Românilor din Marea Britanie, spune pentru BBC că lipsa unui punct comun face dificilă organizarea comunității.

„Sunt 40.000 de români în Yorkshire, iar 7.000 în Sheffield, dar sunt răspândiți pe scară largă în oraș, așa că este greu de găsit unde se află toată lumea”, a explicat el.

Planul este ca centrul să devină un loc în care românii să se poată întâlni, dar și să participe la activități educaționale și culturale, inclusiv o școală de limbi străine în weekend.

Românii vor să combată izolărea și să construiască legături

Proiectul este realizat în colaborare cu organizația Hope 4 Sheffield, iar inițiatorii au avut deja discuții cu Consiliul Local Sheffield. Centrul ar putea fi deschis în zona cu codul poștal S5.

„Nu am mai făcut asta niciodată, este un proiect pe termen lung care sădește sămânța pentru viitor”, a spus Emanuel Minea.

Gabriela Socol, implicată în proiect, spune că unul dintre principalele obiective este reducerea izolării sociale.

„Centrul comunitar va aduce oamenii împreună, deoarece există multă singurătate și izolare socială”, a explicat ea. În același timp, inițiatorii vor să creeze legături și cu alte comunități din oraș, prin evenimente comune.

Comunitatea românească a organizat deja diverse activități, de la dansuri tradiționale și ateliere de gătit, până la scriere creativă și proiecte culturale, dar și un eveniment de Paște, unde au prezentat tradiția decorării ouălor cu ceară de albine.

Scopul pe termen lung este nu doar sprijinirea românilor, ci și construirea unor relații mai strânse cu restul comunităților din oraș.

Peste un milion de români au ales Regatul Unit în ultimele decenii pentru a lucra ca muncitori în construcții sau curățenie.

