Cum ajung românii în stațiunea Bukovel din Ucraina

Sezonul de schi abia a început, iar românii caută destinații în care să se poată bucura de sporturile preferate la prețuri accesibile și în condiții bune. Astfel, o destinație populară a devenit stațiunea Bukovel din Ucraina, pe care românii o frecventează în ciuda războiului de peste graniță.

Andrei Traveling, un cunoscut vlogger de turism de pe TikTok a postat recent costurile pe care le au românii care merg în stațiunea ucraineană de schi. Românii care își doresc să ajungă la Bukovel merg cu mașina și traseul despre care vorbește tiktokerul este prin Sighet – Vama Solotvino – Bukovel.

Drumul are o durată de 7-12 ore, în funcție de orașul de plecare din România și este necesar un pașaport. Deplasarea poate costa între 80 – 150 de euro, bani ce includ taxele de drum și combustibilul. Înainte de a merge, este important să verificați dacă și în ce condiții se poate călătorii în acele momente în Ucraina și mai ales dacă este sigur.

Cât plătesc românii pentru cazarea în Bukovel

Turiștii care merg în Bukovel se pot caza fie la hoteluri, unele dintre ele fiind locații de lux, fie la pensiuni sau în apartamente de închiriat.

Tiktokerul le recomandă însă să aleagă variantele de cazări cu centru SPA și piscină. Pentru cazarea la apartamente sau pensiuni, prețurile variază între 30 – 70 de euro pe noapte, iar pentru hotelurile mai bune tarifele sunt de la 70 de euro la 150 de euro.

Cât costă skipassul și echipamentele de închiriat în Bukovel

Pasionații de sporturi de iarnă trebuie să plătească și pentru închirierea echipamentelor, în cazul în care nu le au pe cele personale.

Pentru echipamentele de schi sau snowboard, turiștii plătesc între 15-25 euro / zi. Skipassul pentru o zi întreagă costă între 40-60 de euro pe zi. Dacă acestea sunt achiziționate online, atunci tariful ar putea să fie mai mic.

Banii cheltuiți pe mâncare în stațiunea de schi din Ucraina

Pe de altă parte, Andrei Traveling a postat și costurile pe care turiștii le au cu mâncare, vinul fiert, cafeaua și alte produse. Sigur că prețurile finale variază în funcție de produsele și locațiile alese, însă în medie:

Prânzul pe pârite costă între 5-10 euro

Cina la restaurant între 10 – 20 euro

Cafea / vin fiert: 5-10 euro

Totodată, acesta le atrage atenția turiștilor să verifice situația din Ucraina înainte de a porni la drum, având în vedere războiul cu Rusia.

Restricții pentru turiști în stațiunea Bukovel

În iarna 2026, Bukovel este accesibil turiștilor europeni (inclusiv români) fără viză pentru UE (până 90 zile cu pașaport biometric valabil 6 luni, asigurare medicală recomandată), dar restricții majore din cauza războiului includ interdicție circulație stradală noaptea 23:00-04:00, închizând recepțiile hotelurilor (check-in doar până 23:00).

Evitați sosirile la ore târzii, tocmai pentru a nu avea eventuale probleme la cazare. Recent, o familie de români a mers la schi în Bukovel și când au ajuns la recepție au găsit totul închis.

Verificați alerte MAE pentru zone conflict, respectați instrucțiuni evacuare/adăpostire; stațiunea operațională cu pârtii deschise din 28.12.2025, dar monitorizați grupuri Facebook oficiale pentru vamă/politie.

În iarna 2026, Bukovel aplică reguli stricte pentru turiști, în special privind skipass-urile: un singur permis per persoană, interzisă transmiterea sau trecerea repetată prin turnichete (blocat 5 minute, risc confiscare); copii <6 ani gratuit, 6-12 ani/pensionari/disabili ucraineni reducere 30% cu documente originale.