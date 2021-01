Florin Citu (C) si Ludovic Orban, purtand masti de protectie pentru reducerea numarului de infectii cu coronavirus, se pregatesc sa participe la declaratiile de presa privind stadiul negocierilor dintre Partidul National Liberal (PNL) si alte partide, in scopul formarii unui guvern de dreapta, luni 14 decembrie 2020, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO