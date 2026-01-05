„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plăţile noastre către fermieri sunt bine fundamentate şi eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme şi pentru a menţine stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, citat într-un comunicat de presă.

Conform MADR, valoarea totală a rambursărilor primite de România de la Comisia Europeană în perioada 2025-2026 a ajuns la aproximativ 4,08 miliarde de euro. Această sumă include toate defalcările pe fonduri europene gestionate de statul român, subliniază sursa citată.

Prin aceste rambursări se confirmă corecta derulare a plăților către fermieri, se asigură continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăți, se diminuează presiunea asupra bugetului național, fondurile fiind decontate de Comisia Europeană.

Totodată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis că, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în curs, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul financiar care li se cuvine.

De asemenea, fermierii români primesc peste 500 de milioane de euro, în primele două luni din 2026.

