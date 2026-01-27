Aceste activități se desfășoară pe fondul unor discuții confidențiale privind înființarea unei coaliții navale în Marea Neagră, coordonată de Turcia, inițiativă legată de perspectivele unui acord de pace între Kiev și Moscova.

Potrivit publicației Intelligence Online, Ankara poartă negocieri discrete pentru formarea unei noi alianțe navale în regiune, fără ca Ministerul turc de Externe să fi făcut, până în prezent, declarații oficiale pe acest subiect.

Cooperarea militară, aflată sub conducerea Turciei, ar urma să includă, în final, toate statele riverane Mării Negre.

Surse din domeniul securității turcești afirmă că, în etapa inițială, proiectul va implica Ucraina, precum și țările vecine România, Bulgaria și Georgia.

De asemenea, autoritățile de la Ankara analizează posibilitatea includerii Rusiei într-o fază ulterioară, însă doar în condițiile acceptării unui armistițiu și semnării unui acord de pace cu Ucraina.

În acest context, la scurt timp după întâlnirea de la Paris, nave de război românești și bulgare au acostat la Istanbul și au desfășurat, alături de Marina turcă, exerciții de deminare în vestul Mării Negre, operațiune care a marcat a opta activare a acestei forțe speciale de la înființarea sa.

