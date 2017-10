Parlamentul European a aprobat, miercuri, ca România și Bulgaria să aibă acces la Sistemul Schengen de Informații privind Vizele. Autoritățile celor două state vor putea verifica și consulta datele referitoare la vize (VIS), fără să aibă, însă, dreptul de a intra în sistem ca să facă modificări. În acest context, președintele Parlamentului European a anunțat că „România și Bulgaria trebuie să adere cât mai curând posibil la Schengen”.

Europarlamentari au votat, miercuri, propunerea Consiliului pentru ca România și Bulgaria să aibă acces la Sistemul de Informații privind Vizele (Visa Information System).

În urma deciziei, România și Bulgaria vor putea consulta și verifica datele privind vizele. Autoritățile din cele două state nu vor avea, însă, dreptul de a intra în sistem, de a modifica sau șterge informații din sistem, notează stirileprotv.ro.

Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anunțat pe contul oficial de Twitter că “România şi Bulgaria trebuie să adere cât mai curând posibil la Schengen. Votul de astăzi privind accesul la Sistemul de informaţii privind vizele e un pas înainte pentru întărirea controlului la frontierele externe.”

?? and ?? must join Schengen asap. Today's vote on access to Visa Information System is a step forward to strengthen external border control

— EP President Tajani (@EP_President) October 4, 2017