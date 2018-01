Exportul de animale vii ar putea fi înlocuit cu exportul de produse congelate. Activiștii români au avut o întrevedere la Ministerul Agriculturii și au convenit că ar putea lucra la o strategie pentru acest lucru. Motivul este condițiile cumplite în care animalele sunt transportate peste hotare și modul în care sunt sacrificate în țara de destinație.

Animale rămase fără suflare în vapoarele insalubre, oi sacrificate în praf, în condiții greu de imaginat, viței mai mult morți decât vii, legați de picioare și târâți până la cuțitul măcelarului. Sunt câteva dintre imaginile groaznice pe care activiștii de la Animals International le-au surprins în anchetele lor. Și aceste animale proveneau din România, cea mai mare exportatoare de animale vii din UE. Acest drum al cruzimii a fost prezentat public și ulterior aceștia au avut o audiere la Ministerul Agriculturii.

„Secretarul de stat ne-a dat de înțeles că suferința inutilă a animalelor nu este ceva de tolerat, dar că această problemă nu a fost in vizorul ministerului până acum. Solicitarea noastră de a realiza o strategie pentru înlocuirea exportului de animale vii cu produse de carne congelată / refrigerată este una rezonabila, însă secretarul de stat ne-a cerut răgaz până după Sărbători pentru a discuta propunerea cu echipa sa”, a declarant Gabriel Păun, directorul pe Europa a Animals International.

Acesta a încercat să discute și la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, far fără un succes. „În ciuda dovezilor prezentate, președintele ANSVSA nu vede o problemă și nici nu caută soluții pentru îmbunătățirea situației. Nu dorește nici măcar să pună un veterinar pe vapoarele morții încărcate cu zeci de mii de animale înghesuite în condiții mizerabile”, mai spune reprezentantul Animals International.

O anchetă la nivel european ar putea fi demarată. Este vizată și România

În plus, la nivel european, activiștii încearcă să-I convingă pe parlamentari să ia o decizie cu privire la bunăstarea animalelor și să demareze o investigație în urma acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și administrație defectuoasă a legislației de către instituțiile europene sau statele membre. În acest sens are loc pe 18 ianuarie, la Strassbourg un eveniment care reunește europarlamentari din toate țările UE și de la toate partidele politice. Aceștia se reunesc sub umbrela unui intergrup pentru bunăstare animală. „Este al doilea mare pas după ce procedura de formare a unei comisii de anchetă a fost îndeplinită, pragul de 187 de semnături de europarlamentari fiind trecut. Dacă prin dovezile pe care le voi prezenta și discursul pe care îl voi susține, voi reuși să conving și acest intergrup atunci mai rămâne doar votul din plen al celor 751 de europarlamentari care va avea loc cel mai probabil în acest prim trimestru al anului”, a completat Gabriel Păun.

Această anchetă va viza și România. Comisia parlamentară poate invita martori și cere documente, însă statele membre sau instituțiile UE pot decide pe cine trimit și pot refuza cooperarea pe motiv de confidențialitate sau siguranță publică sau națională.

Până acum, s-au mai demarat alte comisii de anchetă, printre altele fiind pentru scandalul Volkswagen, pentru Panama Papers sau pentru criza vacii nebune în 1997.