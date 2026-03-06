Inițiativa, un pas important pentru protejarea comunicațiilor împotriva amenințărilor cibernetice

Inițiativa, dezvoltată în colaborare cu Politehnica București și rețeaua națională de cercetare și educație RoEduNet, marchează un pas major în eforturile europene de a proteja comunicațiile esențiale împotriva amenințărilor cibernetice, relatează Economica.

„Noua infrastructură națională QKD reprezintă un moment important atât pentru România, cât și pentru efortul EuroQCI”, a declarat prof. Pantelimon George Popescu, directorul Laboratorului de Calcul Cuantic din cadrul Politehnica București.

„Această rețea stabilește o bază practică pentru schimbul securizat de date în România și contribuie la efortul european de a construi rețele de comunicații cuantice interoperabile”.

Rețeaua include 36 de legături securizate cuantic

Rețeaua include 36 de legături securizate cuantic care acoperă peste 1.500 de kilometri, ceea ce reprezintă mai mult de 20% din infrastructura terestră de comunicații cuantice din Europa.

Aceasta conectează șase mari orașe din România – București, Iași, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Constanța – permițând un transfer sigur al datelor prin distribuirea cheilor de criptare printr-o rețea Wavelength Division Multiplexing (WDM), care funcționează simultan cu traficul de date în banda C.

Cu sediul central în College Park, Maryland, IonQ a fost fondată în 2015 de Christofer Monroe și Jungsang Kim, doi experți de renume în domeniul calculului cuantic. Compania americană s-a implicat activ în dezvoltarea infrastructurii europene de comunicații cuantice, EuroQCI, contribuind la proiecte similare și în alte țări.

„IonQ este mândră să susțină această rețea operațională de comunicații quantum-secure implementată în Europa și să contribuie direct la realizarea EuroQCI”,a declarat Niccolo de Masi, președinte și CEO al IonQ.

„Implementarea QKD la scară națională sprijină inițiativele critice de securitate și protejează comunicațiile sensibile din domeniile guvernamental, medical, de cercetare, educație și centre de date”.

RoNaQCI nu este singurul proiect european în care s-a implicat IonQ

Compania colaborează cu Academia Slovacă de Științe pentru dezvoltarea unei rețele cuantice naționale în Slovacia și a contribuit la lansarea Geneva Quantum Network în Elveția.

De asemenea, IonQ este membră a Q-Alliance, un consorțiu ce include guvernul Italiei, și a stabilit un sediu regional în Oxford, Marea Britanie, pentru a sprijini inițiativele din regiunea EMEA.

