Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis miercuri, 8 iulie, că în cadrul proiectului se lucrează acum la terasamente, structuri, relocări de utilități și descărcări arheologice.

„Deși Ordinul de Începere a fost emis în luna mai 2026, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns deja la 6%”, a precizat șeful CNAIR.

Pe șantier sunt mobilizate peste 300 de persoane și aproximativ 100 de utilaje. „Pentru structurile de pe traseu (poduri și pasaje) se execută forarea piloților, montarea armăturii și turnarea betonului, iar la terasamente se face decopertarea stratului vegetal, scarificarea și stabilizarea terenului de fundare”, potrivit sursei citate.

De asemenea, se lucrează la viitorul nod rutier cu Radiala Nouă de Vest, care va asigura relația cu municipiul Timișoara.

Centura Timișoara Vest va avea o lungime de aproximativ 14 km, două benzi pe fiecare sens, 10 poduri și pasaje, respectiv 4 noduri rutiere denivelate. Noua Variantă Ocolitoare va completa practic centura municipiului Timișoara, urmând să fie finalizată în prima parte a anului 2028.

Proiectul, în valoare de 1,41 miliarde lei, fără TVA, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, este derulat de constructorul turc Nurol.

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