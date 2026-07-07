Concediată după ce și-a mărit singură salariul cu 63%

O angajată a companiei Vidriera del Cardoner S.A., din Spania, a fost concediată după ce conducerea a descoperit că și-a modificat unilateral condițiile de muncă. Femeia și-a majorat salariul cu 63%, și-a schimbat categoria profesională, a mărit stimulentele financiare peste plafonul permis și a acordat două zile suplimentare de concediu tuturor angajaților, fără nicio autorizare.

Conform informațiilor publicate de presa spaniolă, angajata și-a început activitatea în cadrul companiei la 19 martie 2018, în baza unui contract pe durată nedeterminată, ocupând funcția de funcționar administrativ principal, grupa profesională 5, pentru care încasa un salariu brut anual de 32.187,69 e euro.

Problemele au început să apară în perioada mai-noiembrie 2023, când femeia a ocupat temporar funcția de responsabil operațional. Profitând de faptul că întocmea statele de plată și putea administra calendarele de concedii, aceasta a efectuat, fără aprobarea conducerii, mai multe modificări în propriile condiții de muncă. Astfel, și-a majorat salariul anual brut de la 32.187,69 euro la 52.403,65 euro, o creștere de peste 20.000 de euro, echivalentă cu aproximativ 63%.

Și-a schimbat funcția și a acordat mai multe beneficii

Pe lângă majorarea salariului, angajata și-a modificat categoria profesională și a crescut valoarea stimulentelor financiare peste plafonul maxim autorizat de 500 de euro.

De asemenea, a acordat tuturor angajaților companiei două zile suplimentare de concediu la liberă alegere, majorând numărul total de zile de concediu de la 30 la 32.

Potrivit hotărârii instanței, s-a dovedit că femeia „a acționat din proprie inițiativă și fără autorizarea administratorului societății, deși aceasta era obligatorie”. Judecătorii au apreciat că faptele reprezintă „o fraudă evidentă împotriva companiei, cu prejudiciul economic corespunzător”.

Fosta angajată nu e obligată să restituie banii încasați în plus

La 16 ianuarie 2024, compania a deschis o procedură disciplinară, acuzând-o pe angajată de abatere foarte gravă constând în încălcarea obligației de bună-credință contractuală și fraudă.

Trei zile mai târziu, femeia și-a prezentat apărarea, însă la 23 ianuarie 2024 societatea a închis cercetarea disciplinară și a dispus concedierea cu efect imediat, în baza articolului 54 din Statutul Muncitorilor din Spania, care sancționează încălcarea bunei-credințe în executarea contractului de muncă.

La 29 aprilie 2025, Judecătoria pentru Litigii de Muncă nr. 1 din Manresa a decis că măsura concedierii este legală și a respins toate pretențiile formulate de angajată. Femeia însă a contestat hotărârea la 5 iunie 2026, iar Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia a confirmat integral decizia primei instanțe.

Cu toate acestea, hotărârea instanței nu obligă angajata să restituie diferențele salariale pe care le-a încasat în perioada mai-noiembrie 2023, ca urmare a majorării pe care și-a acordat-o unilateral.

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