„CNAS a depășit în mod constant acest termen la efectuarea plăților către farmaciile care furnizează medicamente pacienților. Întrucât nu s-a asigurat că CNAS efectuează plățile în termenul prevăzut, România și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul directivei”, a transmis Comisia Europeană, miercuri, într-un comunicat.

Plățile întârziate afectează economia

Conform oficialilor europeni, întârzierile în plățile către farmaciile din România au consecințe grave asupra economiei. „Întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și le afectează capacitatea de a inova și de a se dezvolta”, a declarat Comisia Europeană.

Decizia de a trimite România în fața CJUE vine după ce, în aprilie 2024, Comisia a emis o scrisoare de punere în întârziere, urmată de un aviz motivat în februarie 2025 și un aviz suplimentar în ianuarie 2026. Cu toate acestea, Comisia a considerat că măsurile luate de autoritățile române sunt „insuficiente”.

Farmaciile, în dificultate financiară

Farmaciile din România se confruntă cu probleme financiare majore din cauza întârzierii plăților efectuate de CNAS, care în medie sunt realizate cu 62-79 de zile peste termenul legal de 60 de zile, conform datelor comunicate de autoritățile române.

Comisia Europeană a subliniat că farmaciile joacă un rol esențial în sistemul public de sănătate din România, achiziționând medicamente de la producători pe cheltuiala proprie și asigurând accesul pacienților la tratamente. „De fapt, farmaciile finanțează în prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie”, se arată în comunicatul CE.

Impactul asupra pieței unice

Întârzierea plăților de către autoritățile publice este privită de Comisia Europeană ca un obstacol major în calea competitivității pieței unice. În comunicarea „Un cadru de reglementare al UE mai simplu, mai clar și mai bine aplicat”, Comisia și-a reafirmat angajamentul de a combate aceste întârzieri, considerând că ele afectează în mod direct întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care reprezintă 99% din totalul companiilor europene.

„Poziția proactivă a Comisiei urmărește să asigure faptul că toate întreprinderile primesc plățile la timp, astfel încât să poată menține fluxuri de numerar sănătoase și să poată investi cu încredere în viitorul lor”, se precizează în raportul anual al Comisiei pentru 2026 privind competitivitatea pieței unice.

Plângeri din partea farmaciilor independente

Decizia Comisiei de a iniția procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a fost determinată, în parte, de plângeri venite din partea unor asociații care reprezintă peste 500 de farmacii independente din România. Acestea au semnalat în aprilie 2024 problemele legate de neplata la timp a medicamentelor decontate de CNAS.

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