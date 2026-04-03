Țara de la Marea Neagră se bazează pe un așa-numit regim de curs de schimb „controlat”, în care banca centrală menține leul într-un interval nepublic, acesta fiind un pilon esențial al economiei, în timp ce statul încearcă să îmbunătățească finanțele publice și să reducă inflația de la aproape 10%.

Leul a fost stabil, depreciindu-se cu doar 0,1% față de euro

Șocul geopolitic provocat de războiul din Iran a declanșat o vânzare masivă de active pe piețele dezvoltate și emergente, în condițiile în care creșterea prețurilor la petrol a alimentat temerile privind o nouă creștere a inflației și o încetinire economică.

Mai multe bănci centrale din economii în curs de dezvoltare, inclusiv din India și Indonezia, și-au intensificat eforturile de apărare a monedelor naționale prin intervenții directe și alte măsuri.

Deși obligațiunile guvernamentale ale României au scăzut în linie cu cele ale altor state după izbucnirea conflictului, leul s-a menținut relativ stabil, depreciindu-se cu doar 0,1% față de euro în luna trecută.

Volatilitatea actuală a piețelor este similară turbulențelor prin care a trecut România în timpul crizei politice de anul trecut, însă presiunea asupra monedei durează deja mai mult și nu există, deocamdată, un sfârșit clar, a declarat una dintre surse.

Reacția BNR la miliardul de euro pentru stabilitate

Banca centrală de la București a transmis că nu comentează activitatea de pe piețe.

Prim-viceguvernatorul Leonardo Badea a declarat, joi, în cadrul unei conferințe, că rezervele valutare ale României se află în prezent la un nivel-record de 67 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă „un nivel adecvat” pentru a servi drept ancoră în aceste vremuri incerte.

În total, rezervele ajung la aproximativ 80 de miliarde de euro, incluzând aurul.