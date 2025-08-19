Investiții majore în infrastructura portuară

Fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că Portul Constanța „trebuie să devină principalul hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei”.

Administrația Porturilor Maritime Constanța a semnat recent un contract de finanțare pentru extinderea la patru benzi a unui drum intern important. Proiectul, în valoare de 291,63 milioane de lei, este finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Modernizarea rețelei feroviare

CFR Infrastructură a semnat un contract de 524,5 milioane de lei pentru modernizarea căilor ferate din Portul Constanța. Lucrările vor dura 37 de luni și vizează creșterea vitezei de circulație și electrificarea completă.

La aproximativ 15 km de port se construiește o grupă de așteptare cu 32 de linii pentru trenurile de marfă. Proiectul, în valoare de 347,76 milioane de lei, include electrificare integrală și modernizarea instalațiilor de semnalizare.

Portul Constanța acoperă 4.000 ha și are adâncimi de 8-19 metri, permițând acostarea oricărui tip de navă. Este conectat direct la Dunăre și are o rețea feroviară internă de 326 km.

Poziția sa geografică îl plasează avantajos în comerțul dintre Asia și Europa Centrală, fiind de trei ori mai aproape de Canalul Suez decât portul Rotterdam.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Rolul României în reconstrucția Ucrainei

Infrastructura modernizată a Portului Constanța și conexiunile sale îl transformă într-un nod logistic regional capabil să susțină fluxuri mari de mărfuri necesare reconstrucției Ucrainei.

Conectarea rapidă la rețeaua TEN-T și facilitățile intermodale permit operarea eficientă a transporturilor masive de echipamente și materiale.

Consolidarea rolului strategic al României

Prin aceste investiții, România își consolidează poziția de coridor strategic între Marea Neagră și Europa Centrală. Portul Constanța se pregătește să devină unul dintre principalele centre logistice pentru Ucraina postconflict.

Modernizarea infrastructurii de transport a României, în special a Portului Constanța și a conexiunilor sale feroviare și rutiere, joacă un rol crucial în pregătirea pentru sprijinirea reconstrucției Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE