Proiecte comune și individuale în mecanismul SAFE

Din totalul celor 21 de programe incluse în mecanismul european SAFE, 10 vor consta în achiziții comune cu Franța și Germania, în timp ce 11 vor fi realizate individual. Prin acest plan, autoritățile urmăresc, totodată, revitalizarea industriei de apărare autohtone.

Printre cele mai importante achiziții comune cu Germania se numără sisteme de apărare aeriană și antirachetă, precum:

  • Sisteme cu rază foarte scurtă V-SHORAD SKYNEX (C‑UAS/C‑RAM): 7 unități, evaluate la 476 milioane euro;
  • Sisteme cu rază foarte scurtă V‑SHORAD Skyranger 35 mm (mobile): 2 unități, cu o valoare de 330 milioane euro;
  • Sisteme rachetă sol-aer cu rază medie (MR): 3 unități, în valoare de 450 milioane euro;
  • Muniție 35 mm CRAM (NSPA): 87.000 de lovituri, în valoare de 23 milioane euro;
  • Muniție 35 mm CRAM + AHEAD: 400.000 de lovituri, evaluate la 393 milioane euro.

În același timp, achizițiile comune cu Franța includ:

  • Elicoptere multi-misiune H225M: cel puțin 12 aparate, cu o valoare de 852 milioane euro;
  • Sisteme radar cu bătaie medie: 12 unități, pentru 258 milioane euro, cel mai probabil din familia GM200 produse de Thales;
  • Sistemele portabile de apărare aeriană MANPAD Mistral: 231 sisteme și 934 rachete, cu o valoare de 626 milioane euro.

Ce sunt rachetele antiaeriene Mistral

Sistemul Mistral, un produs de vârf al consorțiului MBDA, este considerat una dintre cele mai avansate soluții europene de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune (VSHORAD). Fiind un sistem „trage și uită” (fire-and-forget), Mistral demonstrează o eficiență remarcabilă, cu o rată de precizie de peste 96% în interceptarea țintelor complexe.

ezvoltat inițial pentru a contracara elicoptere și avioane la joasă altitudine, Mistral s-a transformat într-un sistem versatil capabil să neutralizeze drone mici, rachete de croazieră și ambarcațiuni rapide de asalt.

Modelul Mistral 3, cea mai recentă versiune, atinge o viteză supersonică de 930 m/s (Mach 2.71), asigurând interceptarea rapidă a țintelor extrem de agile. Manevrabilitatea sa permite suportarea sarcinilor de până la 30G, ceea ce îl face eficient împotriva manevrelor evazive bruște ale dronelor sau rachetelor.

Sistemul este echipat cu un senzor de imagine în infraroșu (IR) de ultimă generație, care ignoră contramăsurile termice, cum ar fi flare-urile, și detectează ținte cu semnături termice reduse. În plus, focosul puternic de 3 kg, cu aproximativ 1.800 de bile de tungsten, maximizează capacitatea de distrugere prin dispersie la impact sau proximitate.

Mistral 3 are o rază de acțiune de până la 8 km și poate lovi ținte la altitudini de până la 6.000 m. Lansarea se poate face de pe trepied (MANPADS), vehicule blindate (ATLAS), nave (SIMBAD sau SADRAL) și chiar elicoptere, adaptabilitatea sa fiind apreciată de armatele din peste 30 de țări, printre care Franța, Spania, Norvegia, Ungaria și România.

Armata Română va cumpăra din producția locală

O parte dintre proiectele anunțate se vor baza pe producția locală, sprijinind astfel industria de apărare din România. Printre acestea se numără:

  • Transportoare blindate 8×8 Piranha 5: 139 unități, în valoare de 761 milioane euro;
  • Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți (posibil produse de Iveco): minimum 1.370 vehicule, cost total de 472 milioane euro.

„România are o industrie de apărare, România are o armată care comandă constant. Armata română emite comenzi pe sume mari. Armata româna ia produse, ia echipamente, ia tehnologie. Şi nu are cui să dea comenzile astea în industria naţională de apărare. E o familie cu un apartament cu două camere – o cameră e curăţică, curată, Armata română, o cameră care ar trebui să producă pentru camera cealaltă e cu geamurile sparte. Şi noi ne autosabotăm, plătim la întreţinere dublu, că acolo sunt geamurile sparte şi se duce căldura afară. Trebuie să oprim asta, nu să întâmplă minuni altfel”, a declarat joi seara Radu Miruță într-o intervenție pentru televiziunea Digi24.

De asemenea, alte proiecte individuale includ:

  • Mașini de luptă pentru infanterie pe șenile (MLI): 198 vehicule, cu un buget de 2,98 miliarde euro;
  • Nave de patrulare maritimă (OPV): 2 unități, în valoare de 700 milioane euro;
  • Sisteme rachete navale NSM: 7 unități, cu un cost de 207 milioane euro;
  • Sisteme de lovire cu muniție loitering: 70 sisteme, pentru 147 milioane euro;
  • Sisteme drone mini-UAS (clasa 1): 56 unități, dintre care 22 deja contractate, în valoare totală de 46 milioane euro.

Consolidarea capacității naționale de apărare

Programele incluse în mecanismul SAFE vizează nu doar modernizarea Armatei României, ci și întărirea securității naționale și sprijinirea economiei locale. Aceste proiecte reflectă un efort semnificativ al României de a-și întări poziția în contextul geopolitic actual.

Demersul subliniază angajamentul țării noastre față de partenerii europeni prin participarea la achiziții comune și dezvoltarea unor capacități de apărare adaptate noilor provocări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristi Chivu a purtat torța pe străzile din Milano, cu o zi înainte de începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026: „Grande Cristian”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
Elle.ro
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Ajutorul acordat Ucrainei de către România va rămâne secret, anunță ministrul Apărării: nu e normal să se știe ce are Armata în depozite
Știri România 22:37
Ajutorul acordat Ucrainei de către România va rămâne secret, anunță ministrul Apărării: nu e normal să se știe ce are Armata în depozite
Judecătorul Dacian Dragoş a spus de ce nu există o hotărâre a CCR privind pensiile magistraţilor: Este o decizie grea
Știri România 21:51
Judecătorul Dacian Dragoş a spus de ce nu există o hotărâre a CCR privind pensiile magistraţilor: Este o decizie grea
Parteneri
„Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală
Adevarul.ro
„Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Elle.ro
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

De ce și-a dat seama Piticu' pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:47
De ce și-a dat seama Piticu’ pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină”
Stiri Mondene 17:07
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
ObservatorNews.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Noi detalii în cazul celor trei surori care s-au aruncat de la etaj după ce părinții le-au luat telefonul. Anchetatorii au descoperit în camera fetelor un jurnal misterios
KanalD.ro
Noi detalii în cazul celor trei surori care s-au aruncat de la etaj după ce părinții le-au luat telefonul. Anchetatorii au descoperit în camera fetelor un jurnal misterios

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 21:34
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 20:06
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om