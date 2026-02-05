Proiecte comune și individuale în mecanismul SAFE

Din totalul celor 21 de programe incluse în mecanismul european SAFE, 10 vor consta în achiziții comune cu Franța și Germania, în timp ce 11 vor fi realizate individual. Prin acest plan, autoritățile urmăresc, totodată, revitalizarea industriei de apărare autohtone.

Printre cele mai importante achiziții comune cu Germania se numără sisteme de apărare aeriană și antirachetă, precum:

Sisteme cu rază foarte scurtă V-SHORAD SKYNEX (C‑UAS/C‑RAM): 7 unități, evaluate la 476 milioane euro;

Sisteme cu rază foarte scurtă V‑SHORAD Skyranger 35 mm (mobile): 2 unități, cu o valoare de 330 milioane euro;

Sisteme rachetă sol-aer cu rază medie (MR): 3 unități, în valoare de 450 milioane euro;

Muniție 35 mm CRAM (NSPA): 87.000 de lovituri, în valoare de 23 milioane euro;

Muniție 35 mm CRAM + AHEAD: 400.000 de lovituri, evaluate la 393 milioane euro.

În același timp, achizițiile comune cu Franța includ:

Elicoptere multi-misiune H225M: cel puțin 12 aparate, cu o valoare de 852 milioane euro;

Sisteme radar cu bătaie medie: 12 unități, pentru 258 milioane euro, cel mai probabil din familia GM200 produse de Thales;

Sistemele portabile de apărare aeriană MANPAD Mistral: 231 sisteme și 934 rachete, cu o valoare de 626 milioane euro.

Ce sunt rachetele antiaeriene Mistral

Sistemul Mistral, un produs de vârf al consorțiului MBDA, este considerat una dintre cele mai avansate soluții europene de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune (VSHORAD). Fiind un sistem „trage și uită” (fire-and-forget), Mistral demonstrează o eficiență remarcabilă, cu o rată de precizie de peste 96% în interceptarea țintelor complexe.

ezvoltat inițial pentru a contracara elicoptere și avioane la joasă altitudine, Mistral s-a transformat într-un sistem versatil capabil să neutralizeze drone mici, rachete de croazieră și ambarcațiuni rapide de asalt.

Modelul Mistral 3, cea mai recentă versiune, atinge o viteză supersonică de 930 m/s (Mach 2.71), asigurând interceptarea rapidă a țintelor extrem de agile. Manevrabilitatea sa permite suportarea sarcinilor de până la 30G, ceea ce îl face eficient împotriva manevrelor evazive bruște ale dronelor sau rachetelor.

Sistemul este echipat cu un senzor de imagine în infraroșu (IR) de ultimă generație, care ignoră contramăsurile termice, cum ar fi flare-urile, și detectează ținte cu semnături termice reduse. În plus, focosul puternic de 3 kg, cu aproximativ 1.800 de bile de tungsten, maximizează capacitatea de distrugere prin dispersie la impact sau proximitate.

Mistral 3 are o rază de acțiune de până la 8 km și poate lovi ținte la altitudini de până la 6.000 m. Lansarea se poate face de pe trepied (MANPADS), vehicule blindate (ATLAS), nave (SIMBAD sau SADRAL) și chiar elicoptere, adaptabilitatea sa fiind apreciată de armatele din peste 30 de țări, printre care Franța, Spania, Norvegia, Ungaria și România.

Armata Română va cumpăra din producția locală

O parte dintre proiectele anunțate se vor baza pe producția locală, sprijinind astfel industria de apărare din România. Printre acestea se numără:

Transportoare blindate 8×8 Piranha 5: 139 unități, în valoare de 761 milioane euro;

Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți (posibil produse de Iveco): minimum 1.370 vehicule, cost total de 472 milioane euro.

„România are o industrie de apărare, România are o armată care comandă constant. Armata română emite comenzi pe sume mari. Armata româna ia produse, ia echipamente, ia tehnologie. Şi nu are cui să dea comenzile astea în industria naţională de apărare. E o familie cu un apartament cu două camere – o cameră e curăţică, curată, Armata română, o cameră care ar trebui să producă pentru camera cealaltă e cu geamurile sparte. Şi noi ne autosabotăm, plătim la întreţinere dublu, că acolo sunt geamurile sparte şi se duce căldura afară. Trebuie să oprim asta, nu să întâmplă minuni altfel”, a declarat joi seara Radu Miruță într-o intervenție pentru televiziunea Digi24.

De asemenea, alte proiecte individuale includ:

Mașini de luptă pentru infanterie pe șenile (MLI): 198 vehicule, cu un buget de 2,98 miliarde euro;

Nave de patrulare maritimă (OPV): 2 unități, în valoare de 700 milioane euro;

Sisteme rachete navale NSM: 7 unități, cu un cost de 207 milioane euro;

Sisteme de lovire cu muniție loitering: 70 sisteme, pentru 147 milioane euro;

Sisteme drone mini-UAS (clasa 1): 56 unități, dintre care 22 deja contractate, în valoare totală de 46 milioane euro.

Consolidarea capacității naționale de apărare

Programele incluse în mecanismul SAFE vizează nu doar modernizarea Armatei României, ci și întărirea securității naționale și sprijinirea economiei locale. Aceste proiecte reflectă un efort semnificativ al României de a-și întări poziția în contextul geopolitic actual.

Demersul subliniază angajamentul țării noastre față de partenerii europeni prin participarea la achiziții comune și dezvoltarea unor capacități de apărare adaptate noilor provocări.

