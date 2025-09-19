Este vorba despre „suma totală de asigurare a celor patru bunuri culturale mobile furate”, a transmis Muzeul Național de Istorie, potrivit Digi 24.

Amintim că o explozie a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești. Muzeul nu era păzit de nimeni, iar totul s-a petrecut în trei minute.

Poliția locală a difuzat pe 25 ianuarie primele imagini video de la jaf. Secvențele surprinse de o cameră de supraveghere au arătat că cel puțin trei persoane deschid o ușă, apoi a avut loc explozia.

Fosta ministră a Culturii, Raluca Turcan, a explicat atunci pentru Libertatea că exponatele au fost duse la Muzeul Drents în luna iulie 2024 în baza unui proiect inițiat de Muzeul Național de Istorie. La acel moment, președinta PNL Sibiu conducea Ministerul Culturii.

După 8 luni de căutări, autoritățile din Olanda nu au reușit să îi prindă pe hoți și nu s-a mai comunicat absolut nimic în ultimele luni cu privire la tezaurul dacic, iar în aceste condiții țara noastră a primit despăgubirile la suma asigurată.

