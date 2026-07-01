Anunțul neașteptat făcut de Anca Țurcașiu. „Am 56 de ani și m-am întors la școală”. Ce a decis artista să studieze

Anca Țurcașiu a anunțat că s-a înscris la o serie de cursuri online pentru a prinde secretele din spatele platformelor de social media. Anca Țurcașiu le-a explicat fanilor că noile tehnologii o ajută să rămână ancorată în realitate și să se dezvolte.

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„Am 56 de ani și m-am întors la școală. Nu pentru că trebuie, ci pentru că am ales să nu mă opresc din a crește. Fac cursuri online, studiez social media și descopăr lucruri noi care mă ajută să evoluez. Vârsta nu este o limită. Ceea ce contează cu adevărat este să nu încetezi niciodată să investești în tine.

Nu este întotdeauna ușor, dar este mult mai bine decât să rămân în același loc. Niciodată nu cred că este prea târziu. Dacă ai nevoie de un semn ca să începi… acesta este. Ce ți-ar plăcea să înveți în perioada următoare?”, a spus actrița.

„Un adevărat exemplu pentru noi toți! Felicitări!”. „Același lucru și aici. Pentru milioane de motive, printre care orbita neuronală, care este ținută mereu în priză și împrospătată pe măsură, oameni frumoși care vor să te cunoască și cu care vrei să te bucuri de viață, creativitate debordantă etc.

Și pentru a sparge bula asta nășpicioasă, că după 50/55/60 de ani, gata, senior style. Și că nu mai ești bun de nimic. Ori că trupul tău trage pe dreapta. Felicitări, Anca, și mulțumim pt. darul de a fi cu noi, printre noi”, i-au scris fanii.

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