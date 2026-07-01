Profesorul care a pregătit doi dintre elevii care au luat 10 la Matematică la Evaluarea Națională

Mihail Iordache, un tânăr profesor de matematică în vârstă de 27 de ani din Câmpina, a reușit să pregătească doi elevi care au obținut nota maximă 10 și alți doi care au fost la un pas de perfecțiune, cu 9,95, deși mulți dintre ei au pornit de la un nivel extrem de scăzut.

Asta în condițiile în care doar 102 elevi au reușit să ia în acest an nota maximă la matematică, la Evaluarea Națională 2026. Anul trecut au fost 976 de note de zece la matematică la acest examen.

Mihail Iordache, fondatorul unor centre de pregătire din Prahova și București, a publicat o reacție după afișarea oficială a rezultatelor la Evaluarea Națională 2026 de către Ministerul Educației.

Profesorul a scos în evidență faptul că secretul programului său constă în transformarea elevilor prin muncă.

„Am pregătit singurul 10 din Câmpina. Pregătesc elevii în mare parte cu Evaluare Națională, Bacalaureat, admiteri la UPB (Automatică&Etti), Unibuc, Academiile Militare și alte admiteri. (..) Mi-au trecut prin mână 2 elevi care ieri au obținut note maxime și încă 2 cu 9.95 (în toată țara au fost 102), iar media elevilor mei este undeva la 9, menționez ca 40% din ei la început aveau nivel de 3, pot să am o părere despre acest examen! Mulțumesc miilor de oameni care m-au susținut, dar și acelor zeci de oameni care sunt împotrivă! Mergem înainte!”, a scris Mihail Iordache, pe pagina sa de Facebook.

Mihail Iordache este cunoscut ca profesorul care îi face pe elevii de nota 3 să ia 9 sau 10.

Abordarea sa oferă o rază de speranță într-un sistem de învățământ rigid: „Când un elev vine la mine, prima dată îl întreb ce dorințe, ce obiective are. Îl chem apoi la o testare. Nu e nimic dacă e de 3 sau 4, insist până ajunge la 9 sau 10”, a explicat anterior profesorul de matematică.

Mihail Iordache, profesorul de matematică din Câmpina care îi aduce pe elevi de la nota 3 la nota 9 sau 10 Foto: Facebook/Mihail Iordache

Un examen „cu dedicație” pentru Capitală

Înainte de afișarea notelor la examenul de Evaluare Națională, Mihail Iordache a stârnit o amplă dezbatere în spațiul public și a fost criticat de unii părinți și colegi de breaslă după ce a afirmat public că subiectele la matematică din acest an au fost create special pentru a genera o departajare brutală în liceele de elită din București.

„Părerea mea despre examenul de clasa a VIII-a. Eu spun că a fost cu dedicație pentru elevii din București, voi scrie în ultimele rânduri de ce”, a scris profesorul pe Facebook, într-o analiză amplă a subiectelor.

„Comparativ cu anii trecuți, a fost cel mai greu examen din punctul meu de vedere, pentru orice obiectiv”, a scris profesorul.

„Din punct de vedere psihologic pentru un copil de 14-15 ani a fost foarte greu. Copiii nu se așteptau niciodată la asemenea nivel”.

Mihail Iordache susține că în liceele de top, precum Colegiul Național „Sfântul Sava”, testele extrem de ușoare din anii trecuți dezavantajau elevii buni la profilul real.

„În liceele de top din București, din punctul meu de vedere, concurența este puțin ciudată. (..)Înainte, cu examenul simplu, un elev mediu lua 9,70 la matematică și 10,00 la română. Acel elev îi lua locul unui elev foarte bun la matematică, care lua 10 la mate și 9,50 la română”, a scris acesta.

Elevii lui Mihail Iordache în timpul unei testări, 13 iunie 2024 Foto: Facebook/Mihail Iordache

Capcanele din foaia de examen: Subiectul 4b

Analizând la structura testului la matematică de la Evaluarea Națională din 2026, profesorul din Câmpina a explicat că departajarea s-a făcut exclusiv la ultimele puncte ale geometriei, unde exercițiile au ieșit complet din tiparul clasic al testelor de antrenament.

„La subiectele 4, 5 și 6, a-urile au fost simple, dar la b-uri trebuia să ai imaginație puțin peste medie. La 4b a fost un exercițiu total atipic, presupun că maxim 0,01% din elevii de clasa a VIII-a l-au făcut până la capăt.”

Totuși, în ciuda criticilor privind presiunea uriașă pusă pe elevi, Iordache laudă noua direcție a Ministerului: „Din anul 2024 lucrurile se îndreaptă într-o direcție cât mai corectă pentru examenul la matematică, iar atenția începe să se îndrepte și către algebră mai mult! Poate până în 2030 examenul va fi și mai greu, astfel încât departajarea la vârf să se facă cât mai bine!”

Cine este Mihail Iordache și ce metode folosește

Absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, tânărul a ales să nu urmeze o carieră în corporații, ci să își deschidă propriile centre de meditații în Câmpina și București, unde lucrează cu aproximativ 200 de elevi. Anul trecut, 31 dintre elevii săi au obținut nota 10 la examenul de Bacalaureat.

Profesorul folosește metode care dau roade în era tehnologiei pentru a aduce elevii de nota 3 la note de 9 și 10 la matematică:

Teste-fulger pe WhatsApp la ora 22:00: „Îi întreb, de exemplu, care este teorema sinusului. În funcție de ordinea în care răspund, le acord niște puncte și atunci când acumulează 50 de puncte, beneficiază de o ședință gratuită”.

„Îi întreb, de exemplu, care este teorema sinusului. În funcție de ordinea în care răspund, le acord niște puncte și atunci când acumulează 50 de puncte, beneficiază de o ședință gratuită”. Fără presiunea de grup: Elevii sunt împărțiți în grupe omogene, pentru ca nimeni să nu se simtă intimidat sau lăsat în urmă.

Tânărul profesor din Câmpina consideră că matematica este o „limbă” pe care orice copil o poate învăța, inclusiv cei diagnosticați cu sindrom Down sau proveniți din medii defavorizate.

„Pe mine mă interesează rezultatele. De la copilul de corigență, să scot performer. Matematica e aidoma unui proces de gătit. Nu ai voie să arzi etape. Ai omis un ingredient, ai ratat rezultatul corect. Eu învăț copilul să treacă totul prin filtrul gândirii logice. Mă încăpățânez să fac asta, chiar dacă stau cu el și șapte, opt ore într-o zi”, explica profesorul, anul trecut.

Anul trecut, la centrul din Câmpina, 31 de copii proveniți din medii vulnerabile au primit meditații complet gratuite, iar șapte elevi cu sindrom Down au fost integrați activ în grupele de pregătire.

Mihail Iordache a devenit cunoscut și după un clip viral pe TikTok, vizionat de peste 2,5 milioane de oameni, în care a transformat o cerere de ajutor a unor copii nevoiași într-o lecție de matematică: dacă răspundeau corect, primeau bani.

„Vreau să-i fac să învețe și când sunt la coadă la cumpărături. În loc să stea pe TikTok, răspund la întrebări. În felul acesta, ei învață și nici nu își dau seama de asta.”, spunea profesorul.

Pentru Mihail Iordache, Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat „sunt o simplă formalitate dacă copilul împreună cu părintele respectă anumiți pași corecți”.

Planurile de viitor ale lui Mihail sunt ambițioase. Alături de prieteni care lucrează la companii de renume, el intenționează să creeze o aplicație educațională care să automatizeze procesul său de predare.

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