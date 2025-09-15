Situaţia anterioară aderării

Începând cu 1 ianuarie 2025, România a aderat complet la Schengen, prin ridicarea controalelor la frontierele terestre. Această analiză, realizată de experţii Gebruder Weiss România, evaluează impactul aderării la Schengen asupra sectorului transporturilor şi logisticii din România, la 6 luni de la momentul aderării complete.

Înainte de aderarea la Schengen, transportul de marfă în România era afectat de un sistem logistic fragmentat. Barierele administrative şi procedurile vamale la frontierele externe ale UE generau timpi logistici impredictibili şi costuri suplimentare.

Formalităţile vamale la fiecare trecere a frontierei implicau controale amănunţite ale documentelor şi posibile inspecţii ale mărfurilor. Timpul de aşteptare varia de la câteva ore până la o zi, afectând programul de livrare şi riscând nerespectarea termenelor contractuale.

Transportul aerian de bunuri era, de asemenea, supus opririlor şi controalelor suplimentare în aeroporturile din afara spaţiului Schengen. Verificările detaliate ale fiecărui lot de marfă puteau duce la pierderea conexiunilor aeriene şi compromiterea livrărilor.

Conform datelor UNTRR, neaderarea la Schengen a cauzat pierderi estimate la 19 miliarde euro între 2012 şi 2023, din cauza timpilor de aşteptare la graniţele interne UE cu Ungaria şi Bulgaria. Transportatorii români se confruntau frecvent cu timpi de aşteptare de 20-30 de ore, ajungând chiar la 3 zile în anumite cazuri.

Efecte imediate ale aderării

Intrarea României în spaţiul Schengen terestru a redefinit performanţa logisticii rutiere. Eliminarea controalelor sistematice la frontierele cu Ungaria şi Bulgaria a dus la o reducere semnificativă a timpilor de aşteptare, îmbunătăţind predictibilitatea şi eficienţa operaţională.

Pentru operatorii de transport, această schimbare a însemnat costuri de operare mai mici, consum redus de combustibil, optimizarea cheltuielilor pentru şoferi şi o amprentă de carbon redusă.

Gebrüder Weiss a observat o reducere semnificativă a timpilor de aşteptare la graniţele cu Ungaria şi Bulgaria, unde anterior camioanele înregistrau întârzieri zilnice de 8-10 ore.

Eliminarea controalelor fizice de rutină în punctele de frontieră a permis fluidizarea fluxurilor de marfă şi alegerea unor rute mai scurte şi directe prin statele Schengen. Acest lucru a dus la reducerea consumului de combustibil şi a amprentei de CO2.

Eficienţă operaţională şi dinamica cererii

Înainte de aderare, şoferii pierdeau în medie aproximativ 40 de ore pe lună la punctele de frontieră. Acum, acest interval s-a redus la 10-15 ore, rezultând în economii semnificative de timp şi combustibil.

Cererea pentru transportul rutier a crescut, parţial din cauza declinului temporar al transportului feroviar. Lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare în România şi Ungaria au dus la un transfer de volume către rutier, cu o creştere estimată la aproximativ 20%.

Creşterea relevanţei României ca rută de tranzit

Aderarea la Schengen a crescut competitivitatea operatorilor români, oferindu-le acces mai rapid şi previzibil către pieţele vest-europene. România a devenit parte din rutele de tranzit Schengen, încurajând operatorii străini să tranziteze ţara pentru legături est-vest.

Oraşe precum Arad, Oradea şi Timişoara au căpătat o importanţă strategică pentru fluxul internaţional de mărfuri, datorită proximităţii lor faţă de Ungaria şi alte rute Schengen.

Exigenţe ridicate de conformitate şi digitalizare

Eliminarea controalelor fizice la frontiere a fost compensată de o monitorizare digitală mai riguroasă şi controale intensificate în interiorul graniţelor naţionale. Documentele tradiţionale sunt înlocuite treptat de soluţii precum e-CMR, e-Factura, e-Transport sau e-Sigiliu.

Conectarea la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) permite schimbul rapid de date între statele membre, crescând presiunea asupra operatorilor de transport să respecte regulamentele europene.

Operatorii trebuie să se conformeze mai strict normelor europene privind siguranţa rutieră, timpii de condus şi utilizarea echipamentelor digitale. Acest lucru necesită investiţii în digitalizare, instruirea personalului şi revizuirea procedurilor.

Constrângeri post-aderare şi măsuri de ajustare

După aderarea la Schengen, transportatorii s-au confruntat cu provocări legate de adaptarea la noile proceduri digitale şi reglementări. Au apărut dificultăţi în familiarizarea cu sistemele electronice de control şi declaraţie vamală.

Deşi controalele sistematice la frontieră au fost eliminate, controalele sporadice continuă să existe, generând confuzii privind cadrul legal în care acestea pot fi efectuate.

Diferenţele în interpretarea regulilor între statele membre complică gestionarea operaţiunilor transfrontaliere. Există incertitudini legate de competenţele autorităţilor în verificarea legalităţii şederii şi documentelor personale ale şoferilor în cursele care traversează mai multe ţări Schengen.

Pentru a răspunde acestor constrângeri, operatorii şi autorităţile au implementat măsuri de ajustare tehnologică şi procedurală, inclusiv actualizarea şi integrarea sistemelor informatice vamale în reţelele Schengen.

Oportunităţi de dezvoltare

Aderarea la Schengen a creat premise favorabile pentru atragerea de investiţii străine în infrastructura de transport şi logistică din România. Îmbunătăţirea conexiunilor interne, precum autostrăzile A1 şi A7 şi liniile feroviare rapide, a devenit o prioritate strategică.

Dezvoltatorii de parcuri logistice sunt interesaţi să extindă capacităţile de depozitare în proximitatea principalelor coridoare rutiere şi feroviare. Vestul ţării poate deveni gazda unor noi terminale de cross-docking şi de consolidare a mărfurilor.

Companii din diverse sectoare caută alternative pentru mutarea producţiei în Europa Centrală şi de Est. Accesul rapid la piaţa unică, fără bariere de frontieră, costurile competitive şi expertiza forţei de muncă oferă României un avantaj competitiv semnificativ.

Portul Constanţa are potenţialul de a deveni un punct cheie în reţelele maritime de aprovizionare, conectând fluxurile către Europa Centrală şi de Vest prin transport rutier şi feroviar.

