Etapa de calificare din România va avea loc în perioada 9-10 mai 2026, la București, pe Bulevardul Kiseleff, în cadrul unei ediții speciale a Bucharest Street Food Festival, cel mai mare festival gastronomic din Europa, care atrage peste 100.000 de participanți în fiecare zi.

Au început înscrierile pentru Campionat Mondial de Paella

Semifinala este coordonată de Sorin Barbu, patronul restaurantului Casa Espana by Alioli, inițiatorul demersului prin care România intră oficial în circuitul internațional al competiției.

În timpul concursului, publicul va putea intra în atmosfera spaniolă pe ritmurile muzicii flamenco, interpretate de o formație din Malaga.

„Este o onoare pentru noi ca orașul București să fie desemnat gazdă a semifinalei Campionatului Mondial de Paella 2026, ajuns la a IX-a ediție. Această recunoaștere încununează eforturile pe care le-am depus constant și susținut pentru a atrage organizatorii acestui prestigios concurs în România”, spune Jose Antonio Hernández Perez – Solorzano, ambasador al Spaniei în România.

Înscrierile pentru etapa de calificare sunt deschise până la 10 aprilie și se pot face pe site-ul alioli.ro. Competiția este deschisă bucătarilor profesioniști, pasionaților de gastronomie și restaurantelor din România.

Dar și din comunitățile din diaspora care doresc să-și testeze abilitățile în prepararea unei paella, considerată una dintre cele mai emblematice rețete ale bucătăriei spaniole.

România găzduiește semifinala Campionatului Mondial de Paella 2026

12 participanți vor ajunge la Bucharest Street Food Festival

La finalul perioadei de înscriere, vor fi selectați 12 participanți, care se vor întrece pe parcursul celor două zile de competiție.

Preparatele vor fi evaluate de un juriu format din reprezentanți ai competiției din Valencia și ai autorităților locale, iar un singur câștigător va reprezenta România în Marea Finală alături de ceilalți finaliști internaționali.

„Suntem mândri că am fost selectați drept organizatori ai acestei etape de calificare la București pentru Campionatul Mondial de Paella 2026 și că, astfel, punem capitala pe harta gastronomică internațională. Ne bucurăm cu atât mai mult cu cât această recunoaștere vine la doi ani după ce Casa Espana by Alioli a obținut locul 1 în Europa și locul 6 în lume în cadrul Campionatului Mondial de Paella din Valencia”, spune Sorin Barbu.

Chef Rodica Plăcintă și Sorin Barbu

Calendarul internațional al calificărilor pentru Campionatul Mondial de Paella a fost prezentat oficial în cadrul Târgului Internațional de Turism de la Madrid, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei turistice la nivel global.

Conform organizatorilor, etapa de calificare de la București face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a României pe harta gastronomică internațională și de consolidare a relațiilor culturale și turistice dintre România și Spania.

Sorin Barbu, fondatorul fan-clubului Real Madrid din România

Pe lângă pasiunea sa gastronomică, Sorin Barbu este și fondatorul fan-clubului Real Madrid din România. „Dacia Blanca” fiind singurul fan-club Real Madrid din România acreditat de către oficialii spanioli.

„În aprilie 2012 am reuşit un lucru uriaş pentru noi! Am obţinut acreditarea oficială pentru a înfiinţa primul şi singurul fan-club Real Madrid din România! Acreditat de către club, totul legal. Am mers chiar şi la Madrid, la întâlnirea oficială a tuturor fan-cluburilor din lume. Această întâlnirea are loc în fiecare an şi de fiecare dată mergem acolo”, a dezvăluit Carlos Sanz Mulas, preşedintele fan-clubului.

Paella, simbol al gastronomiei spaniole

Paella, unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria spaniolă, își are originile în regiunea Valencia din estul Spaniei, unde a apărut între secolele XV și XVI.

Considerată astăzi un simbol al gastronomiei spaniole, mâncarea a fost inițial un preparat simplu al fermierilor și muncitorilor agricoli din zonele rurale.

Istoricii culinari spun că dezvoltarea rețetei a fost posibilă după introducerea culturii de orez în zona Valenciei, unde terenurile umede erau potrivite pentru cultivarea orezului, iar localnicii au început să gătească acest ingredient într-o tigaie mare și puțin adâncă, pe foc deschis.

