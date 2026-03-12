Etapa de calificare din România va avea loc în perioada 9-10 mai 2026, la București, pe Bulevardul Kiseleff, în cadrul unei ediții speciale a Bucharest Street Food Festival, cel mai mare festival gastronomic din Europa, care atrage peste 100.000 de participanți în fiecare zi.

Au început înscrierile pentru Campionat Mondial de Paella

Semifinala este coordonată de Sorin Barbu, patronul restaurantului Casa Espana by Alioli, inițiatorul demersului prin care România intră oficial în circuitul internațional al competiției.

În timpul concursului, publicul va putea intra în atmosfera spaniolă pe ritmurile muzicii flamenco, interpretate de o formație din Malaga.

„Este o onoare pentru noi ca orașul București să fie desemnat gazdă a semifinalei Campionatului Mondial de Paella 2026, ajuns la a IX-a ediție. Această recunoaștere încununează eforturile pe care le-am depus constant și susținut pentru a atrage organizatorii acestui prestigios concurs în România”, spune Jose Antonio Hernández Perez – Solorzano, ambasador al Spaniei în România.

Înscrierile pentru etapa de calificare sunt deschise până la 10 aprilie și se pot face pe site-ul alioli.ro. Competiția este deschisă bucătarilor profesioniști, pasionaților de gastronomie și restaurantelor din România.

Dar și din comunitățile din diaspora care doresc să-și testeze abilitățile în prepararea unei paella, considerată una dintre cele mai emblematice rețete ale bucătăriei spaniole.

România găzduiește semifinala Campionatului Mondial de Paella 2026
România găzduiește semifinala Campionatului Mondial de Paella 2026

12 participanți vor ajunge la Bucharest Street Food Festival

La finalul perioadei de înscriere, vor fi selectați 12 participanți, care se vor întrece pe parcursul celor două zile de competiție.

Preparatele vor fi evaluate de un juriu format din reprezentanți ai competiției din Valencia și ai autorităților locale, iar un singur câștigător va reprezenta România în Marea Finală alături de ceilalți finaliști internaționali.

„Suntem mândri că am fost selectați drept organizatori ai acestei etape de calificare la București pentru Campionatul Mondial de Paella 2026 și că, astfel, punem capitala pe harta gastronomică internațională. Ne bucurăm cu atât mai mult cu cât această recunoaștere vine la doi ani după ce Casa Espana by Alioli a obținut locul 1 în Europa și locul 6 în lume în cadrul Campionatului Mondial de Paella din Valencia”, spune Sorin Barbu.

Chef Rodica Plăcintă și Sorin Barbu
Chef Rodica Plăcintă și Sorin Barbu

Calendarul internațional al calificărilor pentru Campionatul Mondial de Paella a fost prezentat oficial în cadrul Târgului Internațional de Turism de la Madrid, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei turistice la nivel global.

Conform organizatorilor, etapa de calificare de la București face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a României pe harta gastronomică internațională și de consolidare a relațiilor culturale și turistice dintre România și Spania.

Sorin Barbu, fondatorul fan-clubului Real Madrid din România

Pe lângă pasiunea sa gastronomică, Sorin Barbu este și fondatorul fan-clubului Real Madrid din România. „Dacia Blanca” fiind singurul fan-club Real Madrid din România acreditat de către oficialii spanioli.

„În aprilie 2012 am reuşit un lucru uriaş pentru noi! Am obţinut acreditarea oficială pentru a înfiinţa primul şi singurul fan-club Real Madrid din România! Acreditat de către club, totul legal. Am mers chiar şi la Madrid, la întâlnirea oficială a tuturor fan-cluburilor din lume. Această întâlnirea are loc în fiecare an şi de fiecare dată mergem acolo”, a dezvăluit Carlos Sanz Mulas, preşedintele fan-clubului.

Paella, simbol al gastronomiei spaniole

Paella, unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria spaniolă, își are originile în regiunea Valencia din estul Spaniei, unde a apărut între secolele XV și XVI.

Considerată astăzi un simbol al gastronomiei spaniole, mâncarea a fost inițial un preparat simplu al fermierilor și muncitorilor agricoli din zonele rurale.

Istoricii culinari spun că dezvoltarea rețetei a fost posibilă după introducerea culturii de orez în zona Valenciei, unde terenurile umede erau potrivite pentru cultivarea orezului, iar localnicii au început să gătească acest ingredient într-o tigaie mare și puțin adâncă, pe foc deschis.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Moștenitoarea unui castel din Franța cere ajutorul oamenilor pentru a-l renova: „Nu pot face asta de una singură”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nimeni nu o știa, dar acum, mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, la 87 de ani tocmai a făcut un anunț care a amuțit România. Ce a dezvăluit despre fiul ei în urmă cu scurt timp: „Cât trăiesc eu...”
Viva.ro
Nimeni nu o știa, dar acum, mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, la 87 de ani tocmai a făcut un anunț care a amuțit România. Ce a dezvăluit despre fiul ei în urmă cu scurt timp: „Cât trăiesc eu...”
ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Unica.ro
ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
GSP.RO
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Nicolae a pierdut la păcănele banii împrumutați și a murit după ce a intrat intenţionat cu taxiul într-un stâlp electric
Știri România 14:52
Nicolae a pierdut la păcănele banii împrumutați și a murit după ce a intrat intenţionat cu taxiul într-un stâlp electric
Ce au găsit polițiștii din Italia în locul în care Elena ar fi dispărut: românca este căutată de zece zile
Știri România 14:34
Ce au găsit polițiștii din Italia în locul în care Elena ar fi dispărut: românca este căutată de zece zile
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Borna negativă bifată de Mirel Rădoi la FCSB în primul mandat. Nu se mai întâmplase de 11 ani: recordul istoric al echipei lui Gigi Becali, distrus
Fanatik.ro
Borna negativă bifată de Mirel Rădoi la FCSB în primul mandat. Nu se mai întâmplase de 11 ani: recordul istoric al echipei lui Gigi Becali, distrus
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Daciana Sârbu a descoperit cine și-a făcut cont pe TikTok în numele ei: „Avea 2.000 de urmăritori. Este un pericol”
Stiri Mondene 14:29
Daciana Sârbu a descoperit cine și-a făcut cont pe TikTok în numele ei: „Avea 2.000 de urmăritori. Este un pericol”
Bella Santiago, mesaj emoționant după ce Nicu Grigore a părăsit Survivor 2026. Ce dezvăluiri a făcut despre soțul ei
Stiri Mondene 14:00
Bella Santiago, mesaj emoționant după ce Nicu Grigore a părăsit Survivor 2026. Ce dezvăluiri a făcut despre soțul ei
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
ObservatorNews.ro
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Mediafax.ro
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Wowbiz.ro
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani
KanalD.ro
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani

Politic

Viktor Orban se ceartă cu Nicu Ștefănuță, dar spune că se abține să comenteze starea economiei din România
Politică 14:26
Viktor Orban se ceartă cu Nicu Ștefănuță, dar spune că se abține să comenteze starea economiei din România
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
LiveText
Politică 13:40
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
Fanatik.ro
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața