Comparativ cu situația din ianuarie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 11 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% până la 8,3%), a rămas stabilă în patru și a crescut în 12 țări membre, conform informațiilor Profit.ro, care citează Agerpres.

În zona euro, inflația anuală a crescut până la 1,9% în februarie 2026, față de 1,7% în ianuarie, apropiindu-se de ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE). Contribuțiile majore la această creștere au venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale) și a produselor alimentare, alcoolului și țigărilor (0,48 puncte procentuale).

În schimb, prețurile energiei au scăzut, având un impact negativ de 0,30 puncte procentuale. Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale energiei și alimentelor, a urcat la 2,4% în zona euro, față de 2,2% în luna precedentă.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) confirmă că rata anuală a inflației din România a scăzut ușor la 9,31% în februarie 2026, de la 9,62% în ianuarie. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în sectorul serviciilor, cu 11,37%, urmat de mărfurile nealimentare (9,41%) și cele alimentare (7,89%).

Potrivit INS, indicele prețurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,59%. Rata inflației de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%.

Rata anuală a inflației în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 – februarie 2026) față de precedentele 12 luni (martie 2024 – februarie 2025) a fost 8,1%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.